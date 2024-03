PRIMAVERA AL MUSEO, OGGI LETTURE DI SANDRO LOMBARDI DAI TRE LAI DI TESTORI

Appuntamento alle 18 nella sala Nigro

PISTOIA. Il prossimo appuntamento intorno alla mostra Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023) si svolge nell’ambito di Primavera al Museo, a cura dei Musei Civici di Pistoia, martedì 12 marzo alle 18.

Nella sala Nigro al primo piano del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, Sandro Lombardi legge brani tratti da Cleopatràs (1996) e Erodiàs (1998), primo e secondo dei Tre lai di Giovanni Testori, il terzo dei quali è in mostra come Mater strangosciàs alla Pietà Rondanini, a cura di Federico Tiezzi.

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma di attività collaterali alla mostra Revox in corso a Palazzo Fabroni, nell’ambito di Primavera al Museo 2024, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale L’immaginario e con la Compagnia Lombardi-Tiezzi, con il contributo della Regione Toscana sul bando “Toscanaincontemporanea2023”.

Per informazioni sul programma completo di Primavera al Museo 2024:

https://musei.comune.pistoia.it/eventi/primavera-al-museo-2024/

musei@comune.pistoia.it

Instagram: @museicivicipistoia

Facebook: Musei Civici Pistoia – Palazzo Fabroni

[comune di pistoia]