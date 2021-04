primo maggio. L’ITALIA SI CURA CON IL LAVORO

Le iniziative in programma in provincia di Pistoia. Una mostra nell’atrio del palazzo comunale

PISTOIA. [a.b.] “L’Italia si cura con il lavoro”: è lo slogan che quest’anno è stato scelto da Cgil-Cisl-Uil per celebrare il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Il Covid ancora non è stato sconfitto e le conseguenti restrizioni non permettono di celebrare il Primo Maggio nelle modalità tradizionali ma, in questo contesto, Cgil-Cisl-Uil Toscana hanno comunque deciso di tenere viva questa festa, nel rispetto delle normative anti Covid, con la presenza dei tre segretari generali – accompagnati da presìdi unitari – in tre luoghi simbolo del lavoro nella regione. Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana): “Ci mancano molto i cortei per la nostra festa più sentita, ma anche nelle forme imposte dalla pandemia vogliamo celebrare il lavoro, che resta l’unica possibilità per guarire il nostro Paese a livello sanitario, sociale ed economico.

Anche in Toscana la crisi pandemica ha accentuato le diseguaglianze, la ripartenza passa dal rafforzare la campagna vaccinale e la sanità e dalla difesa del lavoro in dignità e sicurezza: la situazione è dura per tante, troppe persone, occorre riformare gli ammortizzatori sociali e posticipare lo sblocco dei licenziamenti. Come Toscana dobbiamo farci trovare pronti per una ripresa sociale ed economica, con un nuovo modello di sviluppo più giusto e sostenibile”.

I SEGRETARI GENERALI REGIONALI

Dalida Angelini, segretaria generale di Cgil Toscana, sarà alle 10 davanti all’ospedale San Luca di Lucca (entrata principale in via Lippi Francesconi 556), un simbolo di quella sanità che è stata baluardo contro la pandemia e che ora va ancor più rafforzata; Riccardo Cerza, segretario generale di Cisl Toscana, sarà alle 10 davanti alle acciaierie di Piombino (ingresso della fabbrica Jsw in Largo Caduti sul lavoro, presso il presidio permanente dei lavoratori alla portineria), che rappresentano una delle vertenze simbolo della crisi industriale della Toscana a cui occorrono risposte; Annalisa Nocentini, segretaria generale di Uil Toscana, sarà alle 10 davanti al magazzino Amazon Logistics in via Baldanzese a Calenzano, per ribadire il no ad ogni tipo di vecchio e nuovo sfruttamento sul lavoro.

A PISTOIA E PROVINCIA

In occasione del 130° anniversario del Primo maggio pistoiese, nell’atrio del Palazzo comunale di Pistoia una mostra (curata da Stefano Bartolini, Chiara Martinelli, Daniela Faralli e Francesco Cifelli) ne ripercorre in 10 pannelli tutta la storia, con immagini dei giornali locali, manifesti, fotografie d’epoca (iniziativa organizzata da Cgil Pistoia, Fondazione Valore Lavoro e Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, Arci Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, associazione Storia e città).

L’inaugurazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Fondazione Valore Lavoro oggi venerdì 30 aprile alle ore 12. L’inaugurazione è anche in presenza (ingresso libero).

Domani sabato Primo Maggio a Pistoia inoltre dalle 9 la Cgil porterà garofani per le strade della città e alla Statua degli scioperanti in piazza San Leone, al museo Marini in via Fedi, sotto la targa di Ugo Schiano in via Cavour, sotto quella di Dante De Petri in via De Petri e all’hub vaccinale al centro fiere La Cattedrale di via Pertini (ex Breda).

Alle 11 i segretari generali di Cgil-Cisl-Uil, con rappresentanti delle associazioni di categoria, parteciperanno al giubileo del lavoro nella Cattedrale di San Zeno.

Nella montagna pistoiese, due appuntamenti: alle 10 al Passo dell’Oppio (Cippo Filoni), lo Spi Cgil ricorda Alfredo Sabatini; alle 11:30, nella sede della Lega Spi Cgil di San Marcello, il sindacato darà in prestito i primi libri della biblioteca “C’è un libro per te – a casa in buona compagnia”.