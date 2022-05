primomaggio. CINQUE NUOVI MAESTRI DEL LAVORO IN PROVINCIA DI PISTOIA

A Firenze insignito l’ambito riconoscimento a Gennaro Bove, Mauro Niccolai, M.Antonietta Oggiano, Giuseppe Paolo Suzzi e Moreno Tonarelli

PISTOIA —FIRENZE. [a.b.] Nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio stamani 1 maggio si è svolta la cerimonia, organizzata dalla prefettura di Firenze, per la consegna delle onorificenze delle Stelle al merito ai lavoratori della regione Toscana che, nel corso della propria carriera, si sono distinti per qualità professionali, per i miglioramenti apportati all’attività quotidiana della propria azienda e per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani.

Dei cinquanta tra uomini e donne segnalati a ricevere l’investitura di “Maestri del lavoro” cinque sono residenti in provincia di Pistoia.

Si tratta di: Gennaro Bove, Mauro Niccolai, M. Antonietta Oggiano, Giuseppe Paolo Suzzi e Moreno Tonarelli.

Due onorificenze delle stelle al merito sono andare a imprenditori residenti nel comune di Serravalle Pistoiese: Mauro Niccolai e Giuseppe Paolo Suzzi.

Per questo motivo il vicesindaco Federico Gorbi ha presenziato alla cerimonia portando le congratulazioni dell’Amministrazione comunale.