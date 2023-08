PRINCIPIO DI COMBUSTIONE SU UN COMPATTATORE SULLA TANGENZIALE OVEST

Alia raccomanda agli utenti di non inserire oggetti infiammabili nelle raccolte dei rifiuti. Traffico di nuovo regolare. Autista illeso

PISTOIA. Questa mattina, intorno alle 10,30 in zona tangenziale a Pistoia, si è verificato un principio di combustione su un mezzo dell’appaltatore in servizio per Alia, utilizzato per la raccolta di carta e cartone

Tra le possibili cause una combustione interna, a seguito di conferimento di materiale infiammabile, agevolata anche dalle elevate temperature nel vano di carico e dal vento.

L’accaduto ha rallentato il traffico cittadino nel tratto di tangenziale compreso tra l’uscita Pistoia Ovest e quella Ponte Europa. Dopo le operazioni di spegnimento, il traffico è tornato regolare ed il mezzo è stato spostato per accertarne i danni (il meccanismo di scarico del materiale è stato danneggiato) e le effettive cause dell’accaduto.

L’azienda raccomanda agli utenti la massima attenzione per evitare il conferimento di materiali infiammabili.

[colonaci – alia]