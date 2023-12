PRO VITA FAMIGLIA: IL PD DI PISTOIA VUOLE CENSURARE I NOSTRI MANIFESTI SULLA LIBERTÀ EDUCATIVA

Donatella Isca: “Ci auguriamo che il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in quota Fratelli d’Italia, non ceda alle pressioni di censura della sinistra”

PISTOIA. «Con un vergognoso documento proposto dalla consigliera del Pd Antonella Cotti e firmato da tutti i gruppi di minoranza in consiglio comunale, è stato chiesto di rimuovere e quindi censurare i nostri manifesti sulla libertà educativa, che recitano “Basta confondere l’identità sessuale dei bambini nelle scuole. Stop gender e Carriera Alias”.

Evidentemente il Partito Democratico vuole metterci un bavaglio solo perché non la pensiamo allo stesso modo sui temi della famiglia e della libertà educativa. Il messaggio non è, come falsamente affermato, né violento né discriminatorio ma anzi, è totalmente pacifico e vuole tutelare i bambini e gli adolescenti nelle scuole, troppo spesso vittime dell’indottrinamento Lgbt con progetti arcobaleno e la pericolosa e illegale Carriera Alias.

Ci auguriamo che il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in quota Fratelli d’Italia, non ceda alle pressioni di censura della sinistra”. Così Donatella Isca, referente del Circolo Territoriale della Toscana di Pro Vita & Famiglia onlus.

[pro vita & famiglia onlus]