problemi di sistema. LA MALAGIUSTIZIA C’È (E NOI SI DICE!) 2

AGLIANA-PISTOIA. Ci è particolarmente dispiaciuto non riuscire a incontrare e salutare la Maggiora dei Carabinieri Antonietta Petrone che ha assistito all’evento pubblico con due colleghi, ma – che peccato – ha lasciato la sala prima delle saporite domande, con saporitissime risposte dei relatori.

Come abbiamo detto, nella serata dedicata ai problemi della Giustizia il già procuratore Piero Tony e l’Avv. Gaetano Berni di Firenze hanno fatto una disamina impietosa sulle disfunzioni degli uffici della Giustizia, citando numerosi aneddoti dove i sostituti, sono narrati come soliti lavorare con il copia-incolla, facendo abusi sistematici, calpestando l’articolo 358 cpp e operando a capocchia: cioè applicando le leggi in senso giustizialista per i non amici e, con un approccio garantista, cioè sollevando i cittadini/padroni (del posto di lavoro) che sono a loro affini e dunque meglio considerati.

I problemi della Giustizia, nascono da una disapplicazione continua dell’articolo 54 della Costituzione, quello che parla di “adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore”: tutt’altro (sic!) hanno spiegato il già procuratore Piero Toni e l’Avv. Berni del Foro di Firenze.

Nell’incontro è stata narrata anche la inquietante vicenda della Procura di Firenze che avrebbe “smistato” due sostituti – e uno di questi è proprio Coletta – fuori sede, per potersi evitare un necessario provvedimento disciplinare sullo scandalo delle indagini “soppresse in culla” per la concorsopoli fiorentina.

Coletta, fece domanda per venire distaccato a Pistoia e così “promosso e rimosso” con una implicazione pesante alla gente comune della circoscrizione giudiziaria di Pistoia, che vede un + 17% di condannati in primo grado. Questa è la pesante ipoteca per le misure distorsive che sarebbero altresì da perseguire in rispetto alla Costituzione, tanta cara al Benigni.

Ma non c’è solo lui: che dire della questione della persecuzione assicurata a padre fedele Bisceglia dal Pm scout Claudio Curreli o della Luisa Serranti, che non conosce la differenza tra l’ufficio Tributi del Comune di Quarrata e quello dei fornitori?

La riforma del processo penale, ha spiegato infine il Dott. Piero Pony – che ha presentato un suo libro di grande pregio dal più realista titolo Io non posso tacere – sarà possibile solo con la fondamentale riforma per la separazione delle carriere dei magistrati e non solo: la separazione è da prevedersi anche degli Avvocati con i loro ordini professionali da porre fuori dai palazzi giudiziari, insieme alle Procure delle Repubbliche di tutta Italia.

Tra la magistratura inquirente e quella giudicante dovrà farsi un profondo fossato: solo così avremo una recisione totale di interessi di cordate tra i vari Magistrati che si trovano collegati allo stesso consesso per promozioni, schede di produzione e sedi di trasferimento.

Come non dargli torto dopo gli abominevoli provvedimenti d’illegittimità e incostituzionalità che abbiamo visto scorrere in questo ultimi mesi a Pistoia, distinta per questo come la città dei Sepolcri imbiancati?

Dunque, per la Maggiora Petrone, speriamo che vorrà fare la conoscenza dei nostri cronisti al prossimo evento, al momento ci contentiamo di saperla – anche lei come tutti, Procura, Prefettura, Questura e Ministeri – attenta lettrice di Linea Libera, che “gratta la crosta superficiale degli scandali” come hanno ricordato citando Tiziano Terzani, i docenti del corso di formazione dei Giornalisti tenuto sabato 8 luglio a Orsigna.

