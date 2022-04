procura & giustizia. IL CENTRODESTRA PER MONTALE SCENDE IN CAMPO A FAVORE DEL LUOGOTENENTE SANDRO MANCINI

«La domanda che anche noi da profani ci siamo posti è la stessa che si pone il Luogotenente, se Mancini è stato perseguibile per diffamazione, per un commento fatto su Facebook, come mai la procura non ha d’ufficio ravvisto per Galardini il reato di vilipendio?»

Il gruppo consiliare Centrodestra per Montale intende prendere posizione sugli avvenimenti riguardanti il luogotenente Mancini Sandro.

Durante il consiglio comunale del 21 gennaio 2020 fu proprio il nostro gruppo a rendere noto l’aggettivo che Galardini aveva usato nei confronti delle forze dell’ordine, questo avvenne durante una pausa del consiglio comunale, prima della discussione della nostra mozione dove chiedevamo l’intitolazione di una via ai caduti delle forze dell’ordine, mozione poi bocciata dalla maggioranza. Quanto detto da Galardini fu registrato e ripreso nei verbali audio, come sottolinea Mancini, in presenza di altri appartenenti alla giunta.

Non è nostra intenzione entrare nel merito dei termini usati, per la quale il Carabiniere è stato querelato, questo ormai è compito della magistratura.

Quello che invece vogliamo esprimere è la massima solidarietà al Luogotenente dei carabinieri, che può anche aver usato termini forti, ma il tutto per difendere tutte le istituzioni offese gravemente dal Galardini, compresa l’Arma dei carabinieri, della quale Mancini ha fatto parte tutta la vita.

La domanda che anche noi da profani ci siamo posti è la stessa che si pone il Luogotenente, se Mancini è stato perseguibile per diffamazione, per un commento fatto su Facebook, come mai la procura non ha d’ufficio ravvisto per Galardini il reato di vilipendio? Visto che il tutto è avvenuto non al bar, ma in una sede istituzionale e come si può sentire chiaramente dall’audio rivolgendosi ad altre persone appartenenti alla giunta.

Io come capogruppo e come carabiniere in congedo, che con tanto impegno il 16 novembre 2019 riuscii a portare a Montale il “capitano Ultimo” e il maresciallo Giangrande proprio per far ascoltare dal vivo due dure esperienze alle quali le nostre forze dell’ordine sono esposte quotidianamente, comprendo benissimo la loro rabbia.

Lasciamo alla Magistratura il suo compito, ma nello stesso tempo ci dichiariamo fortemente perplessi per quanto non sia stato fatto dalla stessa per correre in soccorso delle istituzioni gravemente offese.