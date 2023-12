procura, svégliati. DOTTOR COLETTA, MA SOTTO L’ARGINE DELLA BURE SI PUÒ COSTRUIRE?

Si perseguitano i cittadini per piccole anomalie edilizie ma si rilasciano autorizzazioni per costruzioni in aree di alto rischio ambientale. Eccovi la storia di un cantiere collocato a ridosso di un fiume e al di sotto di esso



COME IL NULLA DELLA ‘STORIA INFINITA’

L’EDILIZIA A RISCHIO IDRAULICO AVANZA

AGLIANA. La pressione dell’acqua nella sera del 2 novembre scorso nei torrenti Agna e Bure è stata – come purtroppo dimostrato dalle cronache – molto alta e chi ci contatta per questa segnalazione ci spiega che il livello nella Bure era quasi al bordo del vecchio muretto di argine sulla strada provinciale: è stato un vero miracolo che non abbia sfondato esondando sulla strada provinciale e riversandosi nell’intera cittadina di Agrumia.

Una fortuna che ha purtroppo visto il suo “rovescio” nell’esondazione dell’Agna, che ha causato una pesante alluvione della zona industriale di Montale, un torrente più fragile per la conformazione e la morfologia degli argini.

Le foto che accompagnano il servizio sono state fatte anche in ore notturne per meglio evidenziare il forte dislivello esistente tra il piano stradale della vecchia via provinciale pratese e il piano di campagna del terreno del cantiere posto proprio sotto la strada, in angolo con via Serragliolo.

Un terreno che, a colpo d’occhio, ci pare di vari metri sotto l’argine, insomma un piano e mezzo di un appartamento sevondo la moderna progettazione edilizia residenziale, che ci dicono prevista nel progetto approvato forse due lustri fa e sottoposto per questo a un lungo travaglio.

Il piano strutturale del periodo, forse non aveva ancora classificato le aree a rischio di allagamento, ma non interessa, poiché rilevano di più la contingenza post-alluvione di oggi e le dichiarazioni della assessora regionale Monia Monni che spiega su La Nazione che bisogna vivere nella contingenza e non nella burocrazia. Anche il Giani si era lamentato del matrattamento del territorio da parte degli enti locali.



Ci spiegano che il cantiere, in fase di allestimento nel terreno della parte superiore di via Serragliolo, ha avuto un sorprendente impulso nell’ultimo mese, nonostante le recenti vicende dell’alluvione che hanno coinvolto le province di Prato e Pistoia e solo lambito Agliana. Dunque poteva essere utile fare una riflessione appropriata al contesto: si può costruire in un terreno subsidente di circa quattro metri dal piano di campagna dove affiora la Bure o altro torrente secondario e che è classificato ad “alta pericolosità idraulica” secondo le carte ufficiali della Regione?

Agliana è un comune dove il “battente d’acqua” è sistematicamente verificato con l’occhio severo dell’U.O. Urbanistica, che non disdegna di pronunciare dei “niet” per delle opere di lastrico ai giardini residenziali o di apertura di porte pedonali sul piano di campagna, ma che sembra distratto su altre circostanze della recentissima cronaca locale.

Tornando al cantiere di via Serragliolo, dobbiamo precisare che esso è munito di autorizzazioni e amministrativamente a posto, ma la domanda che si deve porre all’assessore all’urbanistica, il sindaco Luca Benesperi, e a quello ai lavori pubblici, Maurizio Ciottoli, ma anche al Rup del Piano Operativo in acronimo Pops datato 2022 (e imposto dalla Regione) è questa: avete considerato l’eventualità dell’esondazione della Bure con effetti diretti sulle residenze che dovrebbero essere lì costruite?Ma la stessa domanda potrebbe essere rivolta anche alla stessa procura di Coletta, in questi giorni presa dalle indagini sulle responsabilità dei terreni travolti dall’esondazione del 2 novembre.



Riuscite a leggere la carta del “Rischio alluvioni” (alto rischio nell’area colorata con lo scuro!) o dovete pensare alle ridicole segnalazioni anonime spedite da fantasiosi personaggi cinematografici? Ci ricordano che l’alluvione è certa, ma non si sa quando ci sarà in tale zona.

La regolarità amministrativa delle autorizzazioni a costruire, risolve e supera anche la contingente e sostanziale evidenza dell’ipotesi di un’esondazione del torrente Bure o no?

E la carta del “rischio alluvioni” viene consultata regolarmente o è solo utile per essere interpretata a seconda del richiedente?

La cronaca locale del 2 novembre è impietosa e dovrebbe essere nota ai due assessori interessati, Benesperi e Ciottoli. Gli deve essere notificata con una Pec dato che è noto che il sindaco, la posta email convenzionale, non la legge?

Edoardo Bianchini

