PRODOTTI COSMETICI E GIOCATTOLI NON CONFORMI SEQUESTRATI DALLA MUNICIPALE

I controlli hanno riguardato due attività di estetica e un negozio del Macrolotto Zero

PRATO. Nei giorni scorsi la Polizia commerciale, durante alcuni controlli al Macrolotto Zero, ha effettuato tre sequestri in due attività di estetica e un negozio per irregolarità nell’etichettatura dei prodotti utilizzati o posti in vendita.

In particolare, alle due estetiste sono stati sequestrati 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etichettatura o riportante solo ideogrammi cinesi, in violazione della normativa europea che prevede l’indicazione del nome o la ragione sociale del produttore, il numero di lotto di fabbricazione per identificare il prodotto cosmetico, gli ingredienti e la data di durata di conservazione minima del prodotto. Ciascuna delle titolari delle due attività è stata sanzionata con un verbale da 1000 euro e con il sequestro amministrativo dei prodotti.

Nel negozio sono state trovate decine di scatole da gioco con sole indicazioni in ideogrammi cinesi, privi del marchio CE, del nome o ragione sociale del fabbricante, e delle avvertenze sulla fascia d’età e sul tipo di giocattolo, violando la normativa vigente che comporta una sanzione di 3 mila euro ed il sequestro amministrativo dei giocattoli. In particolare questi prodotti privi di marchiatura CE potevano risultare insicuri per i bambini avendo parti smontabili, punte e spigoli potenzialmente pericolosi.

