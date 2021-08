profughi afghanistan. OVATTONI (LEGA): NON POSSIAMO PERMETTERCI DI ACCOGLIERE PERSONE IN MANIERA ILLIMITATA

“Ma siamo favorevoli a corridoi umanitari per donne e bambini e chi ha collaborato con l’Italia”

PRATO. Come già noto a tutti la sinistra, sull’accoglienza degli afghani, si è messa in prima fila per una sorta di accoglienza “senza limiti”, come ad esempio si sta muovendo il sindaco Biffoni.

Per carità è giusto che queste povere persone trovino asilo ed infatti noi siamo favorevoli a dei corridoi umanitari per accogliere donne e bambini e chi ha collaborato con noi — afferma Patrizia Ovattoni, Capogruppo Lega e Commissario Comunale.

Accoglierli tutti, invece, non è fattibile — sottolinea Ovattoni. Ci sono già stati circa 35 mila arrivi via mare e adesso la fuga dall’Afghanistan rischia di diventare un problema.

Sugli arrivi degli immigrati, l’Italia ha un record europeo già nel 2021 e penso che adesso debbano essere altri a fare la loro parte, noi abbiamo già superato gli arrivi quest’anno e triplicato gli arrivi del 2019.

Altri Paesi non stanno facendo nulla e pertanto — conclude il Commissario del Carroccio — sarà utile che la comunità internazionale si faccia sentire affinché anche altri Stati europei se ne facciano carico perché l’Italia non può essere il campo profughi d’Europa.

[legasalvini comune di prato]