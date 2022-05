PROFUGHI UCRAINI, BUS E TRAMVIA GRATIS ANCHE A MAGGIO

Lo ha deciso la Regione Toscana vista la maggiore disponibilità di risorse da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile

FIRENZE. I profughi ucraini accolti in Toscana potranno utilizzare gratuitamente i bus del trasporto pubblico regionale e la tramvia di Firenze anche per il mese di maggio.

La proroga per un mese della misura di sostegno per i civili in fuga dalla guerra in Ucraina è stata decisa dalla Regione Toscana a seguito di una maggiore disponibilità di risorse comunicata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Per usufruire del trasporto gratuito sarà sufficiente che i profughi mostrino ai controllori i documenti che attestano il loro status.

[pucci —toscana notizie]