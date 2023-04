progettiamo il futuro. A MONTECATINI L’ASSEMBLEA ANNUALE DI CONFESERCENTI PISTOIA

Appuntamento in programma il prossimo 18 aprile

PISTOIA —MONTECATINI. “Progettiamo il futuro” è il titolo dell’assemblea annuale della Confesercenti provinciale di Pistoia, che si terrà il 18 aprile alle 10 al cinema Imperiale di Montecatini.

Un evento aperto a tutte le imprese (non solo, quindi, quelle associate) e che vedrà, tra i relatori, la presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, il presidente regionale Nico Gronchi, l’assessore regionale Leonardo Marras, i sindaci di Montecatini e Pistoia (Luca Baroncini e Alessandro Tomasi), il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e la dirigenza della Confesercenti di Pistoia (tra cui il presidente Pierluigi Lorenzini e il direttore Riccardo Bruzzani).

Lo scopo è quello di presentare le strategie di Confesercenti, in un percorso di sviluppo che possa rispondere sempre meglio ai nuovi bisogni delle imprese. Siamo consapevoli che stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica – a partire dall’intelligenza artificiale – che sostituisce la rivoluzione industriale. Non potranno, però, essere sostituite le consulenze, la formazione, il valore dei mestieri, i sentimenti, la creatività nel fare impresa e nel lavoro perché, per adesso, la fantasia del cervello degli umani non può essere clonata.

Ma il futuro di un’associazione è dipendente dalla sua capacità di attrazione verso i giovani. Come possiamo diventare punto di riferimento dei giovani imprenditori e imprenditrici delle startup?

Per essere attrattivi non bastano i nostri servizi tradizionali. Dobbiamo costruire un ambiente formativo utile alle imprese di donne e uomini che investono su loro stessi per raggiungere l’indipendenza economica. Il che significa concretamente seguire le start up per un periodo definito di tempo, adibire nelle nostre sedi spazi dedicati dove scambiare esperienze, individuare problemi, indicare soluzioni, costruire rivendicazioni e programmare incontri con esperti.

E sono necessarie politiche attive del lavoro che permettano di trovare dipendenti, misure che permettano a questi di uscire dalla precarietà e salari più alti, favorendo l’inserimento al lavoro con decontribuzioni.

Nel corso dell’assemblea spazio sarà dedicato anche alle infrastrutture di Pistoia (necessarie per il rilancio del turismo e, di conseguenza, del commercio), al raddoppio ferroviario, alla terza corsia A11 e ai collegamenti con gli aeroporti toscani; al piano di difesa e di crescita della montagna; ai territori green con il vivaismo; alle Terme di Montecatini.

L’appuntamento è per martedì 18 aprile alle 10 al cinema Imperiale di Montecatini. La stampa è invitata a partecipare.

