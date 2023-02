PROGETTO SOCIETÀ E CITTADINO: OGGI NELLO SPAZIO LA CATTEDRALE UN INCONTRO SU “PACE E COSTITUZIONE”

Appuntamento oggi giovedì 9 alle 10.15. Gli studenti delle scuole superiori incontreranno gli educatori dell’associazione Rondine Cittadella della Pace

PISTOIA. Oggi Giovedì 9 febbraio alle 10.15 nello spazio espositivo La Cattedrale in via Sandro Pertini 396 si svolgerà il secondo incontro previsto per l’anno scolastico in corso del Progetto Società e Cittadino che quest’anno affronterà la tematica di forte attualità: “Pace e Costituzione”.

Gli Studenti incontreranno gli educatori dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace httos://rondine.org .

Saranno presenti Miriam Valentino dell’Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti e delle Associazioni partner del progetto.

Il progetto Società e Cittadino è giunto quest’anno alla 25° edizione, aderiscono, oltre al liceo Forteguerri (scuola capofila), il liceo scientifico Amedeo di Savoia, l’istituto tecnico Fedi – Fermi, il liceo paritario Suore Mantellate, il liceo Salutati di Montecatini Terme, l’istituto omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, l’istituto tecnico Marchi-Forti e l’istituto tecnico statale Pietro Branchina di Adrano (CT).

Oltre alla Provincia di Pistoia, promotrice del progetto, collaborano il Comune di Pistoia, “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, la Sottosezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Magistrati, il Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia, la Consulta Provinciale degli Studenti con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – ufficio XI sede Pistoia.

