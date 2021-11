PROGETTO SOCIETÀ E CITTADINO. PRIMO INCONTRO VENERDÌ 26 NOVEMBRE

Venerdì 26 novembre, dalle ore 10:30 si svolgerà sulla piattaforma Teams il primo incontro previsto dal Progetto Società e Cittadino che quest’anno affronta la tematica di forte attualità: “Ambiente e Costituzione”



PISTOIA. Ai saluti della dirigente del Liceo “N. Forteguerri” Anna Maria Corretti e della dott.ssa Miriam Valentino dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Ufficio XI sede Pistoia, seguiranno la proiezione di un video appositamente realizzato dal Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia e gli interventi di Giuseppe De Marzo, economista, scrittore, responsabile nazionale per le politiche sociali di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e di Alice Franchi rappresentante di Friday For Future.

Sarà possibile partecipare all’incontro collegandosi al link https://bit.ly/ambiente_e_costituzione_26_novembre_2021