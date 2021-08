PROGETTO TIROIDE A PRATO E PISTOIA CON IL SOSTEGNO DEL BANCO BPM

Fondazione Ant riparte con i progetti di prevenzione oncologica gratuita destinati ai cittadini del Comune di Pistoia e Prato

PISTOIA — PRATO. Oggi, lunedì 30 agosto, alla presenza dell’Assessore e Vice sindaco la Dott.ssa Anna Maria Celesti, del Delegato Ant di Prato e Pistoia Tiziano Sperandini e della Responsabile Area Lucca Pistoia di Banco BPM Elisabetta Guerrieri, iniziano 4 giornate di prevenzione oncologica del tumore alla tiroide.

Le 4 giornate si terranno il 30 e 31 in piazza del Duomo a Pistoia e 1° e 2 settembre in piazza del comune a Prato.

La partnership e il sostegno del Banco BPM ha un valore in più quest’anno, alla luce della pandemia: l’emergenza Covid-19, infatti, tra le molte sue negative ricadute ha avuto anche quella di far saltare o rimandare esami, controlli e screening oncologici (si parla di oltre due milioni di esami saltati nei primi nove mesi del 2020) con conseguente rischio di maggiori diagnosi di tumore in fase avanzata, aumento delle spese per le cure e della mortalità.

L’opportunità di fare prevenzione grazie al contributo del Banco BPM ha una grande importanza per la comunità — ha dichiarato Tiziano Sperandini, delegato ANT di Prato e Pistoia — perché la diagnosi precoce di questo tumore, spesso trascurato, è una potente arma di prevenzione secondaria che di fatto salva vite umane.

Inoltre, mettendo a disposizione queste giornate gratuitamente, consente di essere di supporto ai cittadini che vivono un momento in cui le condizioni economiche sono diventate più difficili. Siamo molto contenti che questo progetto abbia preso una forma concreta, ringraziamo le istituzioni e il Banco BPM per il sostegno e la collaborazione.

Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di tutela e promozione della salute del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese ha dichiarato: «È con grande piacere che la nostra città accoglie queste due giornate, il 30 e 31 agosto, dedicate alla prevenzione oncologica gratuita. Sensibilizzare, promuovere attività di prevenzione e individuare per tempo eventuali sintomi sono passaggi essenziali, i più efficaci verso la cura e il superamento di una malattia.

Ringrazio, quindi, l’Associazione Nazionale Tumori per questa iniziativa e i tanti professionisti che spendono il loro tempo e la loro professionalità al servizio di una causa così importante, soprattutto in un momento come questo, in cui il Covid ha concentrato su di sé molte delle nostre energie».

Iniziative come questa sono coerenti con il nostro impegno sociale a favore del territorio e della comunità – ha dichiarato Elisabetta Guerrieri di Banco BPM – Il lavoro di assistenza e prevenzione che Fondazione ANT svolge quotidianamente è straordinario e come banca del territorio siamo particolarmente orgogliosi di poter dare il nostro contributo scendendo in piazza al suo fianco per ricordare, con un’azione concreta, l’importanza della prevenzione.

Fondazione Ant da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. Con i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutt’Italia, vengono offerte ogni anno oltre 25.000 visite gratuite e naturalmente ogni giorno continua anche l’instancabile attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta ai malati di tumore.

Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati di tumore e per avere informazioni sulle attività di ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210. Fondazione Ant è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni italiane, tra cui la Toscana.

In Toscana, dove è operativa dal 1997, Ant oggi può contare su un’équipe sanitaria composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 4 psicologhe e 7 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 300 pazienti nell’area di Firenze-Prato-Pistoia e Massa-Carrara-Versilia.

[comune di pistoia]