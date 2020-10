promozione. UNA VITTORIA AL CARDIOPALMA PER L’AC QUARRATA OLIMPIA

Ieri la sfida contro il Pieve Fosciana finisce 3-2. I giallorossi restano al comando della classifica

QUARRATA. Vittoria al cardiopalma quella maturata ieri al Raciti. I giallorossi hanno superato 3-2 il Pieve Fosciana squadra ben organizzata e restano al comando della classifica. Un successo maturato nei minuti di recupero dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di 2-2.

Al 3′ vantaggio ospite su calcio di rigore per fallo di Fabozzi in area di rigore, Remaschi da dischetto non sbaglia, passano 10 minuti e Cutini su lunga rimessa laterale di Dragomanni mette dentro la rete del pareggio.

Al 25′ e lo stesso Dragomanni a portare in vantaggio il Quarrata. Prima del riposo Remaschi doppietta per lui ristabilisce la parità.

Nella ripresa la squadra di Agostiniani le prova tutte per riportarsi in vantaggio, il Pieve Fosciana tiene bene il campo e ribatte colpo su colpo. Quando sembrava che il pareggio era oramai certo, in piena zona cesarini una grande giocata di Doumbia mette Cutini nelle condizioni di battere il portiere avversario e dare al Quarrata la vittoria tre punti importanti al termine di una partita vietata ai deboli di cuore.

Quarrata Olimpia – Pieve Fosciana 3-2

QUARRATA OLIMPIA: Fedele, Marchiò, Fabozzi, Dragomanni, Felici, Corsini, Barontini, Cortonesi, Cutini, Doumbia, Bonfanti An.. A disp.: Cardillo, Rocchetti, Cirri, Benelli, Bonechi, Tito, Paloka, Bonfanti Al., Nannini. All.: Agostiniani

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Lucchesi, Parmigiani, Bachini, Pieri, Cristiani, Remaschi, Barsanti, Triti, Babboni, Dini. A disp.: Levrini, Teani, Giusti, Turri, Boggi, Sheta, Motroni, Cavani, El Bassraoui. All.: Fiori

ARBITRO: Borriello di Pontedera (Pucci di Carrara e De Martino di Firenze)

RETI: 5’pt rig. e 41’pt Remaschi, 25’pt Dragomanni, 12’pt e 39’st Cutini