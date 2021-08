PRONTA PER RIPARTIRE LA BICICLETTATA DELLA SALUTE

Domenica 12 settembre 2021 si svolgerà la quindicesima edizione della manifestazione

PISTOIA. Si sono finalmente sciolti tutti i nodi per poter dare il via alla 15ª Biciclettata della Salute in programma domenica 12 settembre. Un bella giornata di fine estate dove divertimento e solidarietà saranno gli ingredienti di una festa tanto attesa da grandi e piccini.

Non è bastato lo stop forzato del 2020 a togliere l’entusiasmo all’ASCD Silvano Fedi e al Comitato Organizzatore che cura l’evento insieme al gruppo “Quelli del Cofax 1984” e il Gruppo Motociclisti Pistoiese — Scorte Tecniche per programmare quest’anno il consueto appuntamento con la Biciclettata della Salute, fissato come sempre la seconda domenica di settembre. Il patrocinio sarà della Provincia, del Comune di Pistoia, della delegazione Coni e dell’Uisp — Comitato Territoriale di Pistoia.

La concomitanza di altre manifestazioni programmate in città il 12 settembre ha portato gli organizzatori a ridisegnare il percorso e a riproporlo come era un tempo, con partenza e arrivo all’Auditorium, di fronte allo storico e indimenticabile bar una volta denominato Cofax, sede, peraltro, che ha visto nascere questa manifestazione giudicata da tanti tra le più amate in città.

Cosa cambierà quest’anno?

Non sarà attraversata Piazza Duomo, dove peraltro avveniva il tradizionale riordino dei partecipanti, perché questo avverrà lungo il viale alberato dentro Piazza della Resistenza. Il percorso, infatti, variato in parte ma in modo da toccare comunque le quattro porte cittadine, dall’Auditorium partirà (e rientrerà contromano) da Panconi alle 10,00 per poi percorrere Via dello Spartitorio – Via Mazzini – Viale Petrocchi – via Sacconi – Via Porta Lucchese – Via Zamenhof – via Pace – Piazza Treviso – via delle Mura Urbane – Piazza Leonardo da Vinci – Piazza della Resistenza – Viale Arcadia – Porta San Marco – Via Traversa – Viale Giacomo Matteotti – Via Pappagalli – Corso Gramsci – Via Porta al Borgo – Viale Petrocchi – Via Desideri – via Casella – Via San Biagio in Cascheri – via Mameli – via dello Spartitoio – via Panconi fino al parcheggio Auditorium. ARRIVO ore 12,00 circa.

Come sempre saranno premiate le maschere più stravaganti.

L’obiettivo degli organizzatori è riuscire ad aumentare la cifra totale raccolta di 87.613,88, già devoluta in beneficienza, raggiungendo i 100 mila euro.

