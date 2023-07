PRONTO IL CARTELLONE DI EVENTI “ESTATE IN CITTÀ”

In programma spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, laboratori, mostre e visite guidate

PISTOIA. Con circa 140 eventi, spalmati tra luglio, agosto e settembre, il calendario di Estate in città 2023 ha già iniziato ad animare la città. A dare il via alla ricchissima programmazione estiva è stata la sfilata di apertura dei festeggiamenti jacopei di sabato primo luglio, sempre molto attesa e partecipata, che ha così inaugurato il cartellone di eventi, molti dei quali gratuite, curato dal Comune di Pistoia in collaborazione con moltissimi enti e associazioni cittadine.

Si spazia dagli eventi musicali a quelli sportivi, dalle proiezioni cinematografiche ai laboratori per ragazzi, dagli spettacoli dal vivo alle visite guidate, dalle presentazioni di libri alle celebrazioni patronali, passando per le mostre. Iniziative per vivere la città, e non solo, con attività che invitano a scoprire il territorio, magari passando dalla strada ferrata della Porrettana, a bordo di uno dei treni storici in partenza dalla stazione di Pistoia (nei giorni 9, 16 e 22 luglio, 6 agosto e 10 settembre).

Una sezione è dedicata ai bambini e ai ragazzi che potranno iscriversi alle molte attività previste in Biblioteca San Giorgio, mentre all’Officina delle Opportunità (il 3, 5, 7, 10, 12 e 14 luglio) e nella Casa in Piazzetta (il 4, 6, 11 e 13 luglio) avranno modo di seguire laboratori per sviluppare la propria creatività grazie al progetto Summer Groove.

Per tutta l’estate, nell’arena di Porta al Borgo sarà presente il cinema all’aperto, con inizio alle 21.30. Inoltre, lunedì 3, 10 e 17 luglio, alle 21.45, è in programma la terza edizione del “Pistoia Docufilm”, a cura dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, con il supporto del Ministero della Cultura.

Questi gli eventi in programma nei prossimi giorni.

Nella cinquecentesca Fortezza medicea di Santa Barbara, martedì 4 luglio, alle 21, per la rassegna “Estate in Fortezza” è in programma “Far finta di essere sani” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con il gruppo musicale “Musica da ripostiglio” e la regia di Emilio Russo. Un evento a cura di Radioterapia Oncologica Onlus e ATP Teatri di Pistoia, in collaborazione con Fondazione Gaber.

Sempre martedì 4 luglio, alle 21.30, nell’anfiteatro di Villa Stonorov, per “Notti di stelle” andrà in scena “Nannarella” con l’attrice Monica Menchi, Antonella Grumelli alla voce e Daniele Biagini al piano. L’evento è a cura della Fondazione Jorio Vivarelli.

Sempre alle 21.30, in piazza del Duomo, l’opera “Il Barbiere di Siviglia” con l’Orchestra Raffaello, a cura di Associazione Armonie in villa.

Dal 4 al 27 luglio, dalle 21, al Parco di Monteoliveto, “Notti Magiche”, serate cinematografiche a cura di Amici di Montuliveto, Spichisi e PromoCinema e Uncle Yanco, con Centro per le Famiglie e Cooperativa Intrecci.

Molto attesa, mercoledì 5 luglio, alle 21, l’apertura del Pistoia Blues Festival con il concerto di Xavier Rudd, cantautore e polistrumentista australiano, che il giorno successivo, giovedì 6 luglio, dalle 21, lascerà la scena alla Notte Rossa dell’Avis Pistoia con eventi diffusi in tutto il centro storico.

Giovedì 6 luglio, alle 17.30, al Parco di Monteoliveto, la presentazione del libro “Il colonialismo degli italiani” di Emanuele Ertola (Carocci editore, 2022), a cura dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia.

Dal 7 luglio al 15 agosto torna anche il Luna Park a Sant’Agostino.

“Estate in città” è un progetto curato dall’ufficio attività culturali del Comune di Pistoia, con il sostegno di Toscana Energia, in collaborazione con Visit Pistoia.

Presto il programma sarà disponibile anche in versione cartacea all’Ufficio relazioni con il pubblico e all’ufficio Informazioni e accoglienza turistica, in piazza del Duomo.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo: cultura@comune.pistoia.it; Pistoiainforma, numero verde 800 012 146.

Per scoprire tutti gli appuntamenti, consultato sul sito www.cultura.comune.pistoia.it e la pagina Facebook Pistoia Eventi e Cultura.

