PRONTO IL PROGRAMMA DEL “SETTEMBRE QUARRATINO”

Il sindaco Gabriele Romiti “Festa popolare testimonianza di un tessuto sociale attivo”

QUARRATA. Il Settembre Quarratino torna anche quest’anno con un programma di eventi e attività che spazierà dal 31 agosto al 27 ottobre, curato dal Comune di Quarrata in collaborazione con le associazioni del territorio e con il contributo di Toscana Energia.

Luna Park, concerti, conferenze, incontri e presentazioni di libri, mostre, iniziative sportive e la consueta fiera caratterizzeranno anche questa edizione della festa popolare di Quarrata, con modifiche o annullamenti degli eventi in programma previste solo in caso di misure restrittive imposte dal legislatore per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Tutte le serate organizzate dal Comune di Quarrata saranno ad ingresso gratuito.

“Il 2022 è l’anno del mio primo Settembre Quarratino da sindaco della città — dichiara Gabriele Romiti — un appuntamento molto atteso da tutti perché festa religiosa e commemorativa dedicata alla Patrona della città, cui si unisce la tradizione popolare della fiera e un programma corposo di attività organizzate da tutte le associazioni del territorio. Testimonianza di un tessuto sociale attivo, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo”.

“Un sincero grazie in anticipo a tutti i cittadini che prenderanno parte alle serate, e a tutti gli attori del Settembre Quarratino, edizione 2022: per il lavoro, per la passione, per la costanza, per la declinazione del senso di comunità, che in una festa popolare è la cosa più importante” conclude il sindaco di Quarrata.

Il PROGRAMMA

