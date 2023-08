PRONTO IL PROGRAMMA DEL SETTEMBRE QUARRATINO

Musica, solidarietà, sport e tradizione

QUARRATA. Torna anche quest’anno il Settembre Quarratino. Dieci appuntamenti in piazza Risorgimento, come sempre tutti ad ingresso gratuito, e tante altre iniziative collaterali, tra cui il Luna Park, che inizierà da giovedì 31 agosto fino all’11 settembre in Piazza A. Moro e Piazza E. Berlinguer.

Fortemente voluta dall’amministrazione, il 5 settembre trova il suo posto in cartellone anche la Fiera del Bestiame e il lancio delle colombe, una tradizione quarratina che si era fermata negli anni della pandemia.

“Torna finalmente– afferma il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti —, dopo gli anni di stop causati dalla pandemia e le difficoltà dello scorso anno, la tanto amata Fiera del Bestiame, fortemente voluta dall’Amministrazione, che si terrà il 5 settembre.

Anche quest’anno la parte centrale del programma avrà come fulcro il palco in piazza Risorgimento, che ospiterà concerti e spettacoli da venerdì 1 settembre a domenica 10 settembre, con lo spettacolo pirotecnico che concluderà la giornata del 5 settembre. Quest’anno abbiamo voluto riservare una particolare attenzione ai giovani, con due proposte innovative e trascinanti: la serata di CmqMartina e Maria Antonietta con “Arrivederci tour”. Spazio anche al Jazz di qualità, alla solidarietà con la serata “Per te”, ai canti popolari toscani in omaggio a Riccardo Marasco, alla Marcia della Giustizia, allo sport con l’appuntamento che vedrà la presenza di Giancarlo Antognoni, fino al Mamamia in tour, la scelta sicuramente più “vivace” di questo Settembre.

Contribuiscono ad arricchire il programma del Settembre Quarratino un folto numero di iniziative promosse dalle associazioni del territorio. Vorrei ringraziare tutti coloro che, ciascuno per la propria parte, hanno contribuito alla realizzazione del Settembre: dalle associazioni agli uffici comunali, fino a tutte quelle realtà del volontariato che saranno impegnate nelle attività di sorveglianza durante le serate del Settembre.

Si inizia con un’anteprima della rassegna, venerdì 25 agosto, quando Quarrata vedrà la partenza della seconda tappa del 27° Giro della Toscana internazionale femminile 2023 “Memorial Michela Fanini”, un momento di sport di altissimo livello.

Il primo appuntamento sul palco del Settembre Quarratino sarà poi venerdì 1 settembre, con “Quelli del Byblos” con la musica degli anni 80/90.

La sera successiva, sabato 2 settembre, Quarrata ospiterà la serata musicale “Per te”, nel corso della quale si terrà la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro in ricordo di Francesco Bernardini (prenotazioni al numero 3338844017).

Domenica 3 settembre alle 21.30 arriva il Jazz d’eccellenza con “Ramsey Lewis Project” diretto da Dario Cecchini, con Dario Cecchini (sax baritono, direzione musicale); Tommaso Mannelli (sax tenore); Marcello Nesi (tromba); Francesco Onerati (trombone), Giorgia Bardelli , Ilaria Orlandini, Claudia Salvini, Rebecca Sammartano (voci), Mauro Sarti (chitarra), Michele Papadia (piano e tastiera), Dario Lastrucci (basso), Diego Caroppo (batteria), Elia Ciuffini (percussioni).

Lunedì 4 settembre doppio appuntamento in Piazza Risorgimento rivolto soprattutto ai più giovani. Alle 21.00 arriva cmqmartina in concerto; Martina Sironi (voce); Angelo Sabia (pc basi, synth, basso), Alessandro Martini (chitarra elettrica); e alle 22.30 “Arrivederci Tour” con Maria Antonietta, l’artista di Pesaro che torna a distanza di cinque anni dal successo di “Deluderti” (2018) con un nuovo, interessante progetto discografico.

Martedì 5 settembre a partire dalle 9.00 nel campo sportivo della Chiesa di Santa Maria Assunta si svolgerà la Fiera del Bestiame, alle 10.30 la Santa Messa e alle 11.30 il lancio delle colombe.

Dalle 18.00 alle 24.00 in piazza Agenore Fabbri ci sarà La fiera.. del gusto. Percorso enogastronomico con degustazione e vendita di prodotti.

La sera, alle 21, in piazza Risorgimento ci sarà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi e a seguire la tombola dell’Avis. Alle 23.30 si svolgerà lo spettacolo pirotecnico.

Mercoledì 6 settembre a partire dalle 20.45 serata tutta dedicata allo sport e alle associazioni sportive con la presenza d’eccellenza di Giancarlo Antognoni. Allo sportivo sarà donata una scultura di Diego Sarti. Nell’occasione si svolgerà anche la presentazione del Memorial Carlo Ruben Cappellini. Alle 21.30 Ballo Liscio con l’Orchestra Luca Bergamini.

Giovedì 7 settembre a partire dalle 20.30 spettacolo di danza a cura delle associazioni di danza del territorio e dalle 21.15 la Serata di Burraco.

Venerdì 8 settembre alle 21.30 arriva il Mamamia in tour, sicuramente uno dei momenti di grande novità del Settembre 2023.

Sabato 9 settembre doppio appuntamento: alle 21.00 la 30esima Marcia per la Giustizia con gli interventi di Antonietta Potente (teologa), Don Luigi Ciotti (Fondatore Libera e Gruppo Abele), Don Mattia Ferrari (Cappellano a bordo della nave Mediterraneo), Mohamed Ba (attore e scrittore), Moni Ovadia (attore e poeta), Nello Scavo (inviato di Avvenire).

Alle 22.00 I musicanti del piccolo borgo presentano “Omaggio a Riccardo Marasco – La Toscana tra sacro e profano” con Silvio Trotta (plettri, chitarra battente), Lisetta Luchini (voce e chitarra), Massimiliano Giuntini (voce, chitarra), Marta Marini (mandolino), Alessandro Bruni (chitarra), Alessandro Moretti (fisarmonica), direzione artistica di Silvio Trotta e Lisetta Luchini.

Il programma in piazza Risorgimento si conclude domenica 10 settembre alle 21.00 con la sfilata di moda dei negozi di Quarrata.

