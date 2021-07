PRONTO IL PROGRAMMA DEL SETTEMBRE QUARRATINO

Dal 28 agosto al 7 settembre, undici serate di intrattenimento

QUARRATA. Torna anche quest’anno il Settembre Quarratino, con la formula già positivamente sperimentata lo scorso anno alla luce delle normative anti-covid. Undici appuntamenti in piazza Risorgimento, come sempre tutti ad ingresso gratuito, e tante altre iniziative collaterali, tra cui il Luna Park, che inizierà il 26 agosto e proseguirà fino al 12 settembre.

Anche quest’anno la piazza sarà allestita con una platea di sedie alla quale si potrà accedere gratuitamente, lasciando i propri riferimenti, come da disposizioni anti-covid.

“Quest’anno – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti —, per la seconda volta, abbiamo organizzato il tradizionale Settembre Quarratino dovendo fare i conti con la pandemia di Covid19 e, pertanto, andando a rispettare scrupolosamente le disposizioni per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Abbiamo dunque dovuto rinunciare ad alcune iniziative e modularne altre in base a quanto consentito dalle normative vigenti, ma nonostante tutto, mi pare che il programma proposto sia ricco, vario e che vada incontro a molteplici gusti, età e sensibilità.

Anche per questa edizione abbiamo privilegiato per il palco centrale gruppi di cover e musicisti di buon livello, anche se non di fama nazionale per evitare assembramenti. Tutte le serate organizzate dal Comune saranno ad ingresso gratuito: una scelta alla quale non abbiamo voluto rinunciare. Contribuiscono ad arricchire il programma un folto numero di iniziative promosse dalle associazioni del territorio, testimonianza di un tessuto sociale ancora vivo e attivo, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo.

In ultimo vorrei ringraziare tutti coloro che, ciascuno per la propria parte, hanno contribuito alla realizzazione del Settembre: dalle associazioni agli uffici comunali, fino a tutte quelle realtà del volontariato che saranno impegnate nelle attività di sorveglianza durante le serate del Settembre”.

Si inizia con un’anteprima della rassegna, mercoledì 25 agosto alle ore 21.30 nel Prato dei ciclamini della Villa Medicea La Magia con il concerto gratuito di Simona Molinari, cantautrice pop-jazz, nota al pubblico anche per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano “Egocentrica”e nel 2013 con “La Felicità” che raggiunse il Disco d’Oro.

Il primo appuntamento sul palco del Settembre Quarratino sarà poi sabato 28 agosto, con i Killer Queen, tribute band dei Queen. La sera successiva, domenica 29 agosto, Quarrata ospiterà la Finale Regionale Miss Sorriso Toscana: la reginetta di bellezza che sarà eletta a Quarrata accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Lunedì 30 agosto torna sul palco la musica con la Fabrizio Berti Jug Band, che propone una serata dal titolo “Dal Blues al country: le radici dello swing”. Martedì 31 agosto arrivano i Bomba all’Hotel, tribute band di Gianna Nannini. Mercoledì 1 settembre ci saranno i Rock in Movie, che proporranno un repertorio musicale ispirato alle colonne sonore dei film più noti. Giovedì 2 settembre, il programma prevede il concerto della “Santa Lucia Big Band” al ritmo di swing e mambo.

Venerdì 3 settembre il palco del Settembre Quarratino ospiterà la musica anni ‘70 e ‘80 di Sergio Mascagni, Gianni Cerone, Alessandro Cristofori, Éugene Van Hemert, Guido Petrella in uno show dal titolo “Re-Generation. Due generazioni unite dalla musica”. Durante la serata saranno inserite alcune esibizioni di coppie di padri e figli: Carlo “Charlie” Giannini con la figlia Silvia, Michele Tropeano con il figlio Lorenzo, Paolo Mannelli con il figlio Tommaso, Éugene Van Hemert con il figlio Marco.

Sabato 4 settembre torna l’appuntamento con la Marcia della Giustizia, che anche quest’anno, per ragioni legate al Covid, non prevede il corteo da Agliana a Quarrata, ma soltanto il momento degli interventi in piazza Risorgimento. Il tema è tema “Grido della Terra, grido dei poveri” e interverranno don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera; la teologa Antonietta Potente, l’attore e scrittore senegalese Mohamed Ba, Aboubakar Soumahoro sindacalista italo-ivoriano della Lega dei Braccianti; don Mattia Ferrari, cappellano a bordo della nave Mediterranea. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Route66, prima e dopo l’incontro.

Domenica 5 settembre sarà proposta una Sfilata di moda dei negozi di Quarrata. Lunedì 6 settembre il programma prevede il concerto della tribute bandi di Lucio Battisti Innocenti evasioni. La conclusione del Settembre Quarratino coincide quest’anno con il giorno del patrono di Quarrata: come nel 2020, in ragione delle disposizioni anti-covid, non ci potrà essere la tradizionale fiera del bestiame, ma non mancherà il percorso eno-gastronomico con degustazione e vendita di prodotti del territorio nel centro cittadino. La sera, alle 21, in piazza Risorgimento ci sarà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi e a seguire la tombola dell’Avis. Alle 23.30 si svolgerà lo spettacolo pirotecnico.

