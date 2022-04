proposte di lettura. ALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUL PRETE OPERAIO BRUNO BORGHI

Sarà presente l’autore, Beniamino Deidda, ex Procuratore della Repubblica di Firenze

PISTOIA. [a.b.] L’Associazione Centro di Documentazione di Pistoia all’interno del programma “Proposte di lettura” organizza per oggi mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 16,30 presso l’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, via S. Pertini s.n.c. Pistoia la presentazione del libro di Beniamino Deidda, ex procuratore della Repubblica di Firenze “Basta un uomo. Bruno Borghi. Una vita senza padroni” con prefazione di Tomaso Montanari. Edizioni Piagge.

Il libro è il racconto dell’impegno sociale e sindacale di Bruno Borghi, prete operaio della chiesa fiorentina, nei confronti dei diritti dei disabili, dei carcerati. E’il racconto di una vita straordinaria vissuta sempre dalla parte dei poveri, senza padroni.

Sarà presente l’Autore. Interverranno: Giovanni Capecchi, Mauro Matteucci, Alessandro Santoro.

Info: Centro di Documentazione di Pistoia, tel. 0573 371785, 392 8943430