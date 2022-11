PROSEGUE IL PERCORSO POLITICO DI INTEGRAZIONE TRA ITALIA VIVA E AZIONE PISTOIA

Giovedì 24 novembre di nuovo insieme in una apericena al Bar Montuliveto

PISTOIA. Dopo le elezioni politiche che hanno consegnato al nostro territorio una forza di alternativa ai populismi di destra e di sinistra, facendo superare al Terzo Polo la doppia cifra in tutta la provincia di Pistoia, prosegue un percorso politico di integrazione. Anche a seguito del congresso nazionale di Azione, che ha decretato una volontà di federazione con Italia Viva superiore al 90%, le due forze si riuniscono per continuare il proprio lavoro; proprio per questo il Terzo Polo organizza per giovedì 24 novembre p.v. ore 19:45 presso il Bar Montuliveto (via P. Antonini, Pistoia) un apericena a cui sono invitati a partecipare tutti gli iscritti e i simpatizzanti dell’Italia Sul Serio di Azione e Italia Viva.

Un’occasione non solo per confrontarci sull’attuale scenario politico, ma anche una serata dedicata al gruppo e al piacere della condivisione di ideali comuni, con l’obiettivo di creare un percorso teso ad occuparci delle varie questioni che interessano il nostro territorio: dal caro energia all’implementazione dei servizi, dalla sanità alla multiutility Toscana passando per la necessità di rilanciare le infrastrutture.

Sono molte le sfide che ci attendono, e Itavia Viva e Azione Pistoia sono pronti per affrontarle insieme, sul serio! L’Italia, la Toscana ed i comuni della provincia di Pistoia meritano un’alternativa di buon governo che sta a noi costruire mattone su mattone, insieme.

[michelozzi — italia viva pistoia]