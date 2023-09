PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI DI ESTATE IN CITTÁ 2023

Sono in programma presentazioni di libri, concerti e serata danzante

PISTOIA. Nuovi appuntamenti per Estate in città 2023, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con molti enti e associazioni cittadine.

Mercoledì 13 settembre alle 17 nella Biblioteca San Giorgio saranno presentati due libri: Figlia dell’uomo tigre di Geia Laconi Terzani e The Journey of Joy. Asia di Alberto Cancian, omaggio a Tiziano Terzani a 85 anni dalla nascita.

Sempre mercoledì 13 settembre alle 18 al Parterre di piazza San Francesco si terrà il Concerto del Quintetto Sax con il flauto di Paolo Zampini, a cura dell’Associazione Filarmonica Borgognoni.

Alle 21 nella corte della Magnolia del Palazzo comunale è in programma l’opera teatrale Sangue sulle antiche pietre di Giuseppe Bigoni e lettura in ottava rima di un testo di Renzo Corsini in ricordo dell’eccidio di San Lorenzo, a cura di Anpi sezione Pietro Gherardini di Pistoia.

Sabato 16 settembre alle 21 a Bottegone serata danzante, il ballo di fine estate, che chiuderà la stagione estiva degli eventi di Socialmente.

L’iniziativa sarà ospitata dalla casa del popolo di Bottegone con l’intrattenimento musicale curato dell’orchestra Angela Music. A cura di Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale in collaborazione con Auser Territoriale Pistoia OdV, Anteas. Pistoia OdV; Arciconfraternita Misericordia Pistoia OdV; A.P.D. Pistoia APS; Arci Comitato Provinciale Pistoia.

Sempre sabato 16 settembre alle 21 nella Terrazza Grandonio a Palazzo de’ Rossi si terrà il Concerto sulla terrazza, a cura dell’Associazione Filarmonica Borgognoni.

