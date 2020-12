PROSEGUONO I LAVORI ALL’ORSIGNA PER STABILIZZARE UNA FRANA E SISTEMARE LA RETE FOGNARIA

Ecco i provvedimenti alla viabilità in vigore fino al 23 dicembre

PISTOIA. Proseguono i lavori di stabilizzazione di una frana e di rifacimento delle rete fognaria a Orsigna, partiti nei mesi scorsi. L’opera, per un costo complessivo di 320.000 euro, è finanziata per 55.000 euro dal

Comune e per la restante parte con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare fino al 23 dicembre gli interventi riguardano via Casa Sandrella, fra l’intersezione con via dell’Orsigna e il cimitero di Orsigna.

«Si tratta di un’opera molto importante partita tra la fine di maggio e gli inizi di giugno scorso – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei –, interventi poi sospesi nel mese di agosto così da permettere un più facile accesso al paese in questo periodo.

Ringrazio gli abitanti di Orsigna per avere accettato il disagio che questi interventi hanno comportato e stanno comportando, ma credo che ne sia valsa la pena. Con l’intervento questa bella vallata della nostra montagna viene valorizzata sia sotto l’aspetto della sicurezza, grazie alla stabilizzazione della frana, ma anche sotto l’aspetto di maggiori servizi come quello della risistemazione della rete fognaria, danneggiata dai movimenti franosi».

Per consentire lo svolgimento dei lavori, a tutela dell’incolumità pubblica, sono in vigore alcuni provvedimenti alla viabilità.

Pertanto fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 19, in via Casa Sandrella, nel tratto in prossimità di via dell’Orsigna, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, garantendo comunque il soccorso in caso di emergenza. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]