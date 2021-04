PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRANA A ORSIGNA

Modifiche alla viabilità fino al 21 maggio

PISTOIA. In via dell’Orsigna, nell’omonima località della montagna pistoiese, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria al reticolo idraulico per stabilizzare una frana.

Per permettere gli interventi fino al 21 maggio, ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8 alle 17 in via dell’Orsigna (tratto in prossimità dell’abitato di Orsigna e di via Casa Sandrella) sono in vigore i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fino al 7 maggio (sabato, domenica e festivi esclusi) dalle ore 8 alle 17 in via Casa Sandrella (tratto in prossimità di via dell’Orsigna) sono vietati circolazione e sosta con rimozione forzata. Potranno invece transitare i mezzi del cantiere, quelli di soccorso e di emergenza e anche frontisti e residenti in caso di necessità urgenti.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]