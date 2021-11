PROSEGUONO I LAVORI PER LA FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN VIA PRATESE

Dal 30 novembre nuove modifiche alla viabilità

PISTOIA. Proseguono i lavori di scavo per realizzare un collettore fognario e la sostituzione della condotta idrica in via Pratese tra le località Nespolo e Le Querci, eseguiti da Publiacqua Spa.

Durante l’esecuzione degli interventi, da martedì 30 novembre al 23 dicembre, in via Pratese (nel tratto in prossimità dell’intersezione con via del Bollacchione e via Croce e Acqualunga, dal civico 363 al 381) e in via del Bollacchione (nel tratto nord, in prossimità dell’intersezione con via Pratese), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli.

La circolazione sarà consentita sul percorso alternativo indicato attraverso via degli Oleandri, via Toscana, via di Chiazzano e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]