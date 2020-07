PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI PER SAN JACOPO

PISTOIA. Si avvicina la festa di San Jacopo e, dopo la vestizione della statua posta sul timpano del Duomo, Pistoia prosegue il programma delle celebrazioni cittadine. Nel rispetto delle misure anti-Covid, quest anno la Giostra dell’Orso non si svolgerà, ma non mancheranno le celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono.

É prevista per stasera venerdì 24 luglio, alle 20.45 la solenne processione di San Jacopo, che condurrà la reliquia del Santo da piazza San Francesco fino alla Cattedrale di San Zeno, passando per via Bozzi, via Curtatone e Montanara, via Buozzi, via Cavour e via Roma.

Come avvenuto in molte altre città italiane, a scopo cautelativo, come richiesto dalle direttive anti-Covid, non si terrà il tradizionale appuntamento con i fuochi di artificio in Sant’Agostino, che ogni anno richiama in strada moltissime persone. Lo spettacolo pirotecnico è rimandato, quindi, alla prossima estate, un’opzione prevista anche dal contratto con la ditta che fornisce il materiale.

Il programma delle celebrazioni prosegue domani sabato 25 luglio, alle 10, con la processione dei ceri. Per permettere lo svolgimento del mercato cittadino, come concordato con le associazioni di categoria e gli operatori del mercato, quest’anno il percorso della processione sarà modificato rispetto agli anni passati. I figuranti in abiti medievali si ritroveranno in piazzetta Romana, per proseguire in via dei Fabbri, via degli Orafi e dunque in piazza del Duomo.

Alle 11, nella cattedrale di San Zeno, è prevista la santa messa pontificale presieduta dal vescovo, Mons. Fausto Tardelli.

Il programma di sabato 25 luglio darà spazio anche alla musica, con il Pistoia Blues Around. Di fronte alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, alle 18.40 e alle 21.30, ci sarà la Andrea Biagioni Blues Session. Alla Fortezza 59, in piazza della Resistenza, alle 21.30, The Winstons.

Sabato 25 luglio, il Museo Civico d’arte antica in Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra George Tatge. Il colore del caso a Palazzo Fabroni saranno aperti, con ingresso gratuito, dalle 11 alle 19 e dalle 21.30 alle 23.30.

