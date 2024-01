prossimità sociali. LA GIORGINA LO SA CHE A AGLIANA HA UN ALTRO NIPOTINO ARMATO O IL SENATORE LA PIETRA GLIELO NASCONDE?

La questura non risponde e rinvia alle richieste di accesso sul porto di armi che l’assessore Ciottoli aveva per la caccia e non solo. Come mai il silenzio? Il nuovo questore Vittorio Pisani è stato informato della richiesta della redazione o Ciottoli gode ancora di coperture storicamente consolidate a colpi di cambi d’olio?

Cambiano procuratori, questori, prefetti, medici e speziali,

ma il malcostume non cambia mai



NON FATE AL CITTADINO MAI SAPERE

QUEL CHE OCCHIO UMANO NON DEVE VEDERE

AGLIANA. La richiesta di conoscere se l’amministratore e assessore del Comune di Agliana Maurizio Ciottoli dispone ancora dell’autorizzazione al porto di arma, è sacrosanta, soprattutto dopo che abbiamo accertato la sua aggressione del 2016 a un automobilista che venne “tubizzato”, ma anche da quando lui fece circa 4 reati in una manciata di secondi aggredendo in Comune Alessandro Romiti il 28 Agosto 2021.

Il primo Dirigente Gonario Antonio Rainone spiega che c’è la “privacy” e non la intende: gli ricordiamo che se non c’era per il Silvione nazionale, non deve esserci nemmeno per l’aggressivo e pericoloso assessore del Comune di Agrumia.

Da circa quattro mesi è pendente presso la questura, sulla scrivania del Rainone, una richiesta di accesso che è stata bloccata sembra alla fine di ottobre, perché l’ufficio ha chiesto al “terzo piano” del palazzo con le finestre che ridono (la Procura di Pistoia) se si può dare il documento o no.

La cosa non si spiega: il precedente questore, Olimpia Abbate, ci disse, nel dicembre del 2021, che con un decreto di rinvio a giudizio l’informazione sarebbe stata rilasciata, ma è stata smentita dalla cronaca: non esce niente!

L’ufficio armi è bloccato in attesa di un “via libera” che sicuramente è tnuto sotto il tacco dal procuratore Coletta, quello che sa bene che i “nemici dei nemici, sono amici”, e dunque, il ciottoli se la ride – anche perché il Romiti, non ha sorelle di cognome “Turco”.

Noi però ricordiamo i tempi delle bottargate quando il Ciottoli ci faceva sapere che in questura aveva amici («prossimità sociali», nella lingua di Coletta) e in prefettura vantava conoscere a forza di cambi d’olio al motore: celebre anche la lite con il viceprefetto Vittorio De Cristofaro per una questione di automezzi sequestrati e affidati in deposito alla autofficina di famiglia, intestata al fratello Corrado Massimo.

E a questo proposito, è vero che un mese fa, all’officina è stata liquidata una somma di circa 10 mila euro con una delibera di “debito straordinario fuori bilancio” per un mancato pagamento di prestazioni al Comune, riconducibile al famoso mai-comandante Nesti?

Ed è vero che l’assessore Ciottoli non è uscito dall’aula durante la votazione e ha pure vvotato il proivvedimento? E che questo episodio (auto al garage di famiglia) era stato segnalato anche nella lettera che l’assessore fece redigere al Romiti stesso quando ancora era suo amico e non lo aveva né denunciato né aggredito, la sera del 16 dicembre 2019, su incarico di Luca Benesperi? Un atto rinnegato e lasciato perire nel dimenticatoio pensando alla tutela dell’ottimo Comandante di fragaiana memoria? E soprattutto, è vero che la stedssa Aveta – che di solito non vede neppure un elefante dietro un lampione, invitò Ciottoli a lasciare sala e votazione per incompatibilità, mentre lui – dicono – non solo non si allontanò pur in evidente conflitto d’interessi, ma addirittura alzò la sua manina per dare l’ok?

Va bene che a Pistoia non c’è da meravigliarsi di nulla, visto che certi magistrati stessi (e torno a Curreli e alla moglie) vivono in «salamoia di conflitti» con tanto di sigillo di ceralacca del consiglio superiore della magistratura, a detta del presidente del tribunale Barbarisi… O volete negare anche questo, capi della giustizia scapata?

Insomma, come vanno le cose in Questura? Si vedono le carte o no? Dobbiamo chiedere un intervento al ministro o dobbiamo aspettare un altro episodio simile a quello di Emanuele Pozzolo? Che dice, a tal proposito, il nuovo questore Pisani? Glielo hanno passato, dalla procura, il fascicolo pendente o, secondo il modo di operare del capo Coletta, al cittadino non far sapere quel che occhio umano non deve vedere?



Proprio in questi giorni ci chiedevamo come sia possibile che in una terra di sì marcata legalità mafgistrati, come ce ne sono in procura, possano adoperare il loro potere senza alcun controllo e amministratori più o meno analfabeti ma molto dotti in prevaricazione e corrutela varia, invece di finire in carcere, siano lasciati liberi di circolare e per di più con la casa piena di fucili e pistole (o con un contocorrente gonfio per quanto possano lucrare incarnando i nuovi simoniaci della democrazia repubblicana…).

Ma forse è perché la prefettA è fin troppo impegnata con le emozioni che prova quando va in gita con Luigi Egidio Bardelli, don Manone, il re delle incompatibilità dell’Agro Pistoriense…

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]