protezione civile. DAL COMUNE NUOVA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE

PISTOIA. Da sabato 20 giugno sarà disponibile una nuova tranche di mascherine gratuite, distribuite dal Comune di Pistoia e ritirabili nelle sedi di Proloco e associazioni delle frazioni del territorio. Trentasette i punti di ritiro in cui sarà possibile presentarsi e richiedere di ricevere gratuitamente i dispositivi di protezione individuale.

«Una nuova distribuzione di mascherine per integrare il sistema dalla Regione Toscana organizzato prima nelle farmacie e poi nelle edicole – spiega il sindaco Alessandro Tomasi –. Abbiamo organizzato una distribuzione capillare, con trentasette punti di ritiro sparse per le frazioni del territorio, proprio per agevolare gli abitanti di zone collinari e montane svantaggiati dall’ultima distribuzione organizzata dalla Regione nelle edicole a cui hanno aderito per lo più solo attività del centro storico o della prima periferia.

Ringrazio per la disponibilità e l’aiuto tutte le Proloco e le associazioni che hanno aderito in modo capillare per garantire una distribuzione uniforme».

Le mascherine, inviate al Comune di Pistoia dalla Protezione Civile, saranno disponibili fino a esaurimento scorte. La priorità sarà data ad anziani, diversamente abili e a tutte le categorie più a rischio.

Con l’occasione si ricorda che in Toscana le mascherine devono essere indossate negli spazi chiusi e all’aperto in caso di spazio frequentato da più persone da cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Sono inoltre obbligatorie sui mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con conducente, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico.

Questi i punti di ritiro distribuiti capillarmente sul territorio presso i quali sarà possibile ritirare le mascherine.

Proloco Collina Pistoiese, via Bolognese, 241 (Collina); Proloco Castagno, via di Castagno, 28/a (Castagno); Proloco Alta Valle del Reno, via Modenese, 20 (Le Piastre); Le Piastre-Casa Marconi e altre borgate vicine, via della Chiesa, 22 (Le Piastre); Proloco Pracchia, via Nazionale 55 (Pracchia); Proloco Piteccio, via XXIV Maggio, 53 (Piteccio); Proloco Sammommè, via della Crocetta e Sammommè, 33; Proloco Pieve di Brandeglio, via Modenese, 546 (Cireglio); Associazione Sperone Verde, al campo sportivo in località Lo Sperone; Circolo Castello di Cireglio, via Castello 25/A; Proloco Spedaletto, via di Spedaletto,1; Comitato di Uzzo; Negozio “Uscio e Bottega di Venturi Federica”, via Orsigna 59; Proloco Valdibrana; Biblioteca pubblica circolante di Pontelungo, via Provinciale Lucchese 6/8; Proloco Barile; Circolo di Spazzavento, via Provinciale Lucchese 14/16; Proloco Fabbiana; Circolo del Nespolo, via Pratese; Circolo di Masiano, via di Masiano; Circolo Santomato, via Montalese, 25/A; Forno Gori Nadia (Chiesina Montalese), via della Chiesina, 25; Comitato paesano di Iano; Comitato Villa di Baggio; Proloco di Baggio, via Baggio, 36/A; Circolo Arci Lupicciano, via di Lupicciano, 104; Centro Sociale di Santomoro, via Casetta di Santomoro, 162; Circolo Arci Candeglia, via Carota e Molina, 64; Misericordia di Pistoia, via del Can Bianco 35; Misericordia di Bottegone, via Santi, 16; Misericordia di Gello (Sarripoli, Torbecchia, San Felice e Arcigliano), via di Gello, 16; Misericordia di Ramini e Valle dell’Ombrone, via di Ramini, 150-152; Croce Verde di Pistoia, via dei Macelli 1; Croce Verde Bonelle, via Bonellina 239; Croce Verde Le Grazie; Croce Rossa Le Fornaci, via Gentile 40; Croce Rossa Cireglio, via Modenese 577; Misericordia Le Piastre, via Modenese 704.