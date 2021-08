proverbi alla io boja. CHE FA L’OKKIÓNE? CREDE DAVVERO DI NON CADERE DRITTO DAL PERO?

In una gestione del territorio affidata a un ingegnere strapagato con felice inclinazione al confezionamento di carte false, nonostante un anno intero di richiami all’ordine, il primo cittadino di Quarrata pensa al Settembre, quando “l’uva è matura e il fico pende”, tutto beato e felice perché la procura della repubblica di Pistoia, quella che lavora «per la gente comune», ha fatto come Edipo a Tebe dopo avere sposato sua madre: s’è accecata per non vedere. Viva la Costituzione, viva la Legalità, viva l’ItaGlia & la giunta dell’Anpi!

NEL SETTEMBRE QUARRATINO

TRINCHERÉM BOTTI DI VINO,

DANZEREMO NELLA PIAZZA

DOVE PUR LA GENTE IMPAZZA.

E POI GRAZIE ALLA “LUCIA”

OGNI “SCULO” ANDERÀ VIA!

L’HA PORTATA IL BUON MAZZANTI

CHE COGLIONA TUTTI QUANTI

CON LE PACCHE SULLA SPALLA:

MIRA SOLO A STARE A GALLA . . .



TUTT’ I’ MMÀLE VA VIA, TUTTO S’ABBÈLLA

PERCHÉ L’OKKIÓN CI DÀ UNA COCCINELLA.

SE NE PORTÀA UN MILIARDO, MONDO CANE,

MEGLIO! SU’ FÌHI CI NASCÉAN BANANE!