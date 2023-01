proverbi d’emilia. CULO NON SUONA VALZER 2: OVVERO IL MIRABILE INTERVENTO-VANNUCCINI

Se Atene piange, Sparta non ride. E se il Benesperi fa pena, la sinistra non è certo da meno, Eleanna Ciampolini compresa. Tutti contro tutti: mancano solo Biden e Putin



Si capisce che Nerozzi sta sulle scatole. Con Mangoni mandò a casa il Pd, Fragai e tutti i bimbini della giunta rossa

SORGE IL SOLE, CANTA IL GALLO

VANNUCCINI VÒL LINCIÀLLO

Quando ho letto il bell’intervento del Vannuccini mi sono sentito come un paziente un po’ anzianotto e prostàtico che, per curarsi un’uretrite aspecifica (= per chi non capisse: una infiammazione al condotto che porta la piscia dalla vescica al tronco di un pino in pineta a Viareggio), va da uno specialista di malattie veneree e si ritrova, senza volerlo, una gonorrèa (= per chi non capisse: quello che una volta, ma ancor oggi, tra i popolani come me, viene chiamato volgarmente scolo).

Non pigliatevela se sono sboccato. Non fate come Giuseppe Grieco in aula al sentire l’appellativo andante per il sindaco Benesperi: cacaiola. La procura pistoiese è così acriticamente ipocrita che si scandalizza per una parola che c’è anche sui vocabolari, ma non lo fa per il suo modo – a nostro avviso discutibile, se non osceno – di amministrare la giustizia in nome del polo italiano. E poi io che scrivo sono uno specialista (anche se nessuno lo sa) di goliardia e goliardate.

Ecco cosa volevo dire. Parla il sindaco Benesperi e si copre di ridicolo. Interviene il Vannuccini e meglio farebbe a tagliarsi la lingua.

Basterebbe, infatti, che quel giovine di buone speranze, si sforzasse di ricordare la sua inutile presenza/assenza in Comune, e il silenzioso mantenimento delle schifezze amministrative in nome e per conto dei pupari Magnanensi e – soprattutto – Fragai: sapete quel famoso sindacalista, fine uomo politico, che fu mandato ad Agliana a commissariare l’unica persona degna che io rammenti, cioè il sindaco Mangoni?