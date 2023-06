provincia. ASSUNZIONI: BANDO DI CONCORSO PER DUE POSTI DI SPECIALISTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

La domanda dovrà essere presentata entro mercoledì 28 giugno

PRATO. La Provincia di Prato ha indetto un bando di concorso per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti di Specialista dei Servizi Amministrativi Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione CCNL 2019-2021 (ex cat.D).

Le figure ricercate dovranno assolvere funzioni nell’ambito amministrativo/contabile dell’Ente, con particolare riferimento ad attività di analisi, studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi.

Tale profilo prevede responsabilità amministrative e di risultato, con orientamento alla realizzazione degli obiettivi attesi ed al raggiungimento di risultati individuali e di gruppo.

Tra i requisiti necessari è richiesto un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o lauree equipollenti ex lege, oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica mediante la compilazione di un modulo all’indirizzo https://www.econcorsi.com/concorsi/provinciapratospid/ entro e non oltre le ore 19.00 di mercoledì 28 giugno.

I candidati dovranno sostenere due prove d’esame: una prova scritta, che avverrà con modalità esclusivamente telematica da remoto, ed una prova orale.

Ai sensi dell’art. 1014, co. 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, un posto in concorso è prioritariamente riservato a personale volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia nessun candidato idoneo incluso nella graduatoria finale appartenente alla categoria, il posto sarà assegnato a un altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Il bando di concorso, con tutti i dettagli, è pubblicato sul Portale unico del Reclutamento – www.inpa.gov.it e sul sito internet della Provincia www.provincia.prato.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.

[fioravanti —provincia di prato]