PROVINCIA DI PRATO IN LUTTO, È MORTO GIUSEPPE MAROSO

Era stato l’ultimo presidente del consiglio provinciale prima della Riforma Del Rio. Da sempre impegnato nel campo della cooperazione è stato a lungo responsabile di Legacoop per la provincia di Prato. Calamai: «Giuseppe Maroso è stato a servizio della comunità pratese con generosità e intelligenza»

PRATO. La Provincia di Prato ricorda Giuseppe Maroso, presidente del consiglio provinciale dal 2009 al 2014, nella fase dell’ultimo mandato assembleare su elezione diretta dei cittadini prima della riforma Del Rio.

“Giuseppe Maroso è stato a servizio della comunità pratese con generosità e intelligenza, osservando sempre un alto senso delle istituzioni – sottolinea il presidente Simone Calamai – in Provincia ha lavorato con grande dedizione, prima nel ruolo di consigliere e poi di presidente, sempre con atteggiamento costruttivo, nell’interesse del bene della comunità che rappresentava con passione e orgoglio”.

Il presidente Calamai, insieme a quanti in Provincia hanno collaborato con Maroso, esprime profonda vicinanza alla mamma, alla moglie, alle figlie, al fratello e alla sorella.

Nato a Prato il 2 maggio 1956, Maroso si era diplomato al Liceo Classico Cicognini e aveva frequentato la facoltà Scienze Politiche all’Istituto Cesare Alfieri di Firenze. Di formazione laico socialista, aveva aderito al Partito Democratico.

Da sempre impegnato nel campo della cooperazione è stato a lungo responsabile di Legacoop per la provincia di Prato. Attivo nel settore delle cooperative di abitazioni ha lavorato per la realizzazione di centinaia di appartamenti a costi contenuti, favorendo l’accesso alla proprietà soprattutto di giovani coppie e famiglie.

Dal 2004 al 2009, nel ruolo di consigliere provinciale, è stato anche residente della terza Commissione Consiliare.

La salma di Giuseppe Maroso è esposta presso l’abitazione.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 14 marzo, alle ore 14 presso la parrocchia di Mezzana. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno esprimere vicinanza e onorare la memoria del loro congiunto.

[masi — provincia di prato]