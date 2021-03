provincia. FINANZIATI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI EINAUDI DI PISTOIA E DEL COMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Il Presidente Luca Marmo sottolinea l’impegno dell’ente nei confronti della Scuola e ringrazia quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo nuovo importante risultato

PISTOIA. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’8 gennaio 2021, recentemente pubblicato sul sito del Ministero, sono stati autorizzati gli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico per due plessi delle scuole superiori, finanziati con risorse della Legge di Bilancio 2020.

Alla Provincia di Pistoia sono state assegnate risorse per € 4.324.990,05 da destinare a lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico ed antincendio:

– per € 3.284.852,55 al plesso vecchio dell’Istituto Einaudi di Pistoia

– per € 1.040.137,50 al plesso sotto strada dell’Istituto Comprensivo di San Marcello P.se

Sono in corso le progettazioni esecutive dei due interventi. I lavori dovranno essere aggiudicati entro 17 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

“Esprimo la più grande soddisfazione nell’apprendere questa notizia — dichiara Marzia Niccoli, Consigliere delegata all’Edilizia Scolastica della Provincia di Pistoia — che conferma l’impegno che la nostra Amministrazione sta dedicando alla programmazione e progettazione degli interventi per le scuole superiori”.

Elena Pignolo —Dirigente scolastica dell’Istituto Einaudi dichiara “Si apprende con soddisfazione la notizia di un investimento così importante che rappresenta un nuovo traguardo per l’Einaudi, che ormai dal settembre 2019 ha iniziato un percorso di rinnovamento e un processo di trasformazione significativi verso l’evoluzione di ambienti scolastici sempre più rispondenti a criteri di sicurezza e di tutela della salute di tutte le componenti della comunità scolastica.

Questa comunicazione è motivo di grande gratificazione per tutto il personale scolastico, che ha sempre lavorato con grande impegno per migliorare l’ambiente scolastico, creando contesti di apprendimento positivi e sicuri. Ringrazio calorosamente la Provincia ed in particolare il Presidente Marmo per il sostegno alla scuola e il successo dell’assegnazione di un finanziamento così importante”.

Carlo Rai — Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Marcello P.se dichiara “È una notizia positiva che va nella direzione della messa in sicurezza degli edifici scolastici, a garanzia degli studenti e del personale docente e ATA.

Mi auguro che la ristrutturazione possa essere anche l’occasione per interventi nella direzione di una didattica moderna. questo finanziamento è un concreto segnale di attenzione alle scuole ubicate nelle aree periferiche e disagiate”.

Il Presidente Luca Marmo sottolinea l’impegno dell’ente nei confronti della Scuola e ringrazia quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo nuovo importante risultato.

