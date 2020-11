provincia. IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN VISITA

Antonio Mazzeo ha incontrato Luca Marmo e il consigliere regionale Marco Niccolai

PISTOIA. Il nuovo presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo oggi in Provincia a Pistoia per dare il segnale concreto di una Regione alleata delle istituzioni e vicina ai territori, soprattutto in questo momento cosi impegnativo.

“Abbiamo parlato, come è ovvio, dell’emergenza sanitaria in corso, delle ripercussioni socio economiche, della tenuta sociale, della necessità di adottare misure incisive volte a spezzare la catena del contagio, dal momento che le circostanze di socialità di oggi sono oggettivamente diverse da quelle della prima ondata, in cui le relazioni era di fatto state annullate” fa sapere il Presidente Marmo che aggiunge “Ringrazio il Presidente per l’attenzione dimostrata scegliendo di farci visita”.

All’incontro presente anche il Consigliere Regionale Marco Niccolai.

[provincia di pistoia]