provincia. IL PRESIDENTE CALAMAI INCONTRA IL COMITATO PROVINCIALE AREA PRATESE

“Condivisione e volontà di collaborazione con il Comitato sui macrotemi che riguardano la Provincia”

PRATO. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro tra il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e i rappresentanti del Comitato Provinciale Area Pratese.

Sono stati molti i temi affrontati durante il colloquio, in particolare la volontà di ridare alla Provincia di Prato un ruolo di primo piano sul territorio unita alla necessità di comunicarne l’importanza all’esterno.

“Un incontro più che positivo, da dieci e lode – ha commentato Fabio Nesti, presidente del Comitato Provinciale Area Pratese — conoscevo Calamai come sindaco di Montemurlo e come tale mi è piaciuto. Nel momento in cui è stato eletto dai sindaci presidente della Provincia di Prato sono stato ottimista nel pensare che avrebbe riportato la sua filosofia di primo cittadino anche in questo nuovo incarico. Vogliamo puntare su una riabilitazione dell’immagine della Provincia: è quello che Calamai mi ha promesso ed è quello che ci aspetteremo da lui”.

“Un incontro positivo per condividere insieme a tutto il Comitato Provinciale Area Pratese una serie di priorità per il nostro territorio. Siamo partiti dall’esigenza di accrescere ancora di più l’identità della Provincia e quello che è il suo ruolo come Ente di area vasta e come Ente di riferimento per tutti i Comuni che ne fanno parte – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – Abbiamo anche avuto occasione di confrontarci su alcuni temi sensibili per i nostri cittadini, come il potenziamento delle risorse umane negli uffici dello Stato presenti nella Provincia di Prato”.

Il Comitato Provinciale Area Pratese rappresenta la storia di questo Ente: dal 1955 grazie ai suoi fondatori Rolando Caciolli, Carlo Paoletti, Sergio Nannicini, Marcello Santini e Mafaldo Viterbi, si è speso in prima linea affinché la Provincia di Prato venisse istituita.

Dopo il raggiungimento di questo obiettivo, 37 anni più tardi, il Comitato si è prefisso di seguire l’attuazione della realtà concreta della nuova istituzione.

Dal 1999 il Comitato Provinciale Area Pratese è un’associazione culturale, che porta avanti, ancora oggi, la sua opera in difesa dell’autonomia provinciale.

