provincia. IL PRESIDENTE MARMO SALUTA E RINGRAZIA IL DOTTOR ENNIO GUIDA, SEGRETARIO DELLl’ENTE

Il segretario e dirigente assumerà un analogo incarico presso la Provincia di Forlì Cesena

PISTOIA. Doppio ringraziamento del Presidente della Provincia Luca Marmo, nella seduta del Consiglio Provinciale di ieri, per il lavoro svolto dal Dott. Ennio Guida, che nei prossimi giorni lascerà la provincia di Pistoia per andare ad assumere analogo incarico presso la Provincia di Forli Cesena.

“Devo dire che è stata una spalla robusta per il sottoscritto e credo, anche, per i consiglieri che hanno avuto occasione di misurarsi con lui per le più disparate ragioni. Sempre capace di orientare verso la soluzione dei problemi, un autentico problem solver” – queste le parole di apertura del ringraziamento del Presidente Marmo che, nel discorso rivolto a nome di tutto il Consiglio Provinciale, ha evidenziato la professionalità, la competenza e la dedizione con cui il Dott. Guida ha svolto il delicato incarico in un momento storico non semplice per la Provincia.

Il Dott. Ennio Guida, arrivato a Pistoia il 16 aprile 2018, come Segretario di fascia A, in virtù della sue competenze di management delle amministrazioni pubbliche per far fronte alla carenza di relative figure professionali, ha ricoperto anche il ruolo di dirigente dell’ufficio avvocatura, personale, segreteria generale e servizi informatici.

La scelta di lasciare Pistoia avviene per motivi personali in quanto la nuova sede lavorativa è più vicina alla sua abitazione. In chiusura il Presidente Marmo ha rivolto al Segretario Generale Dott. Ennio Guida cordiali auguri per il nuovo incarico che si accinge a ricoprire.

