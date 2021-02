provincia. IL PRESIDENTE PUGGELLI HA RICEVUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MAZZEO

Si consolida il legame tra le due istituzioni: “Fondamentale operare in sintonia e con grande spirito di collaborazione”

PRATO. Il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli ha ricevuto venerdì pomeriggio a Palazzo Banci Buonamici il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

Nel corso dell’incontro, a margine del quale Mazzeo ha potuto ammirare le storiche sale del Palazzo, Puggelli e Mazzeo hanno parlato del ruolo delle istituzioni locali e del rapporto tra l’ente Regione e la Provincia, anche alla luce della sinergia e della collaborazione istituzionale in vista dell’utilizzo dei fondi europei.

“Tutta la partita del Recovery plan– ha commentato Puggelli – deve essere giocata in maniera proattiva anche dalle istituzioni locali ed è per questo che è fondamentale operare in sintonia e con grande spirito di collaborazione. Il dialogo constante è alla base di tutto questo.”

Al termine dell’incontro Puggelli ha donato a Mazzeo alcuni volumi sulla storia di Prato, di Palazzo Banci e delle specialità tipiche locali.

[provincia di prato]