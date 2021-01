provincia. IL PRESIDENTE PUGGELLI INCONTRA I SINDACI DELLA VAL DI BISENZIO

“Vogliamo mettere insieme idee e progetti”

PRATO. [a.b.] “Prato (e con Prato intendo tutto il territorio provinciale) ha un patrimonio da valorizzare, è una realtà con tante bellezze e ricchezze: ci sono i paesaggi della Vallata, i lasciti della storia dei Medici e ancor prima degli Etruschi. Dalle nostre terre escono prodotti che altri ci invidiano, penso ai vini di Carmignano, ai Cantucci di Prato, alla schiacciata di Migliana tanto per fare qualche esempio. Ma Prato è anche una realtà ricca di aziende e di imprenditori illuminati.

Io credo che nella nostra provincia sia bello vivere e far crescere una famiglia: non ci manca nulla ma possiamo fare ancora molto perché questo territorio può contare anche su amministratori appassionati e determinati che si siedono volentieri intorno ad un tavolo per capire dove e come migliorare, per confrontarsi e decidere insieme il futuro da scrivere!”.

Il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha incontrato assieme al segretario generale Fedeli i sindaci dei comuni di Vernio, Cantagallo e Vaiano che costituiscono l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Una occasione per mettere insieme idee e progetti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Ho deciso – spiega Puggelli — di incontrare tutti i sindaci della provincia, ieri il mio dirimpettaio Edoardo Prestanti, oggi la triade della Val di Bisenzio e nei prossimi giorni farò lo stesso con Simone Calamai e con Matteo Biffoni.

Le Province, dopo anni di privazioni, finalmente possono tornare ad investire sul territorio, possono tornare ad essere la casa dei Comuni, che per me è il vero ruolo dell’ente”.