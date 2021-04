provincia. IN PROGRAMMA DIVERSI INTERVENTI SULLE STRADE

Ecco i principali lavori previsti nei prossimi mesi

PISTOIA. L’Ufficio viabilità e manutenzione strade della Provincia di Pistoia informa che proseguiranno già dall’inizio della prossima settimana i lavori sulla tangenziale di sostituzione delle barriere di sicurezza.

Saranno chiuse in sequenza le rampe di discesa/salita via Fermi. Il cantiere poi si sposterà sulla SP6 Quarrata Ponte alla Trave in comune di Agliana dove saranno posizionate opere di protezione.

Iniziati i lavori di asfaltatura sulla sr435 nel comune di Buggiano. Seguirà l’asfaltatura della sp15 Buggianese e della sp4 livornese, quindi saranno effettuati lavori sulla sp29 Colligiana per ripristinare i giunti sul torrente Borra e successivo asfalto.

Avviati, con un altro appalto, anche i lavori sulla Sp633 Mammianese Marlianese in comune di Marliana, al termine il cantiere sarà spostato sulla Sp42 Pian delle Casse Treppio e Sp24 Pistoia Riola.

A fine maggio il servizio viabilità conta di aprire un altro cantiere di asfaltatura che inizierà dalla Sp633 Mammianese Marlianese in comune di San Marcello Piteglio per poi spostarsi sulla Sp18 Lizzanese tratto via Casa Verde e Sp24 Pistoia Riola. Inizieranno quindi i lavori del lotto 1 Tangenziale est per la sostituzione delle barriere.

Con lo stesso appalto saranno posizionate le barriere anche sulla sp6 Quarrata Ponte alla Trave e Sp9 sul tratto via Rinascita.

[provincia di pistoia]