provincia. “LE DONNE COSTITUENTI”, PRESENTATA LA MOSTRA DEDICATA ALLE MADRI DELLA REPUBBLICA

PRATO. È stata presentata nella sala Gonfalone della Provincia di Prato la mostra “Le donne costituenti”, allestita in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Presenti all’incontro il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e la referente dell’Associazione Toponomastica femminile Paola Malacarne.

“Questa esposizione ha lo scopo di far conoscere il lato nascosto di quella che in oriente viene definita l’altra metà del cielo, ovvero il genere femminile, quello che noi chiamiamo il genere invisibile — ha spiegato Paola Malacarne – parliamo sempre dei Padri Costituenti, dimenticando che ci furono anche donne che hanno partecipato in maniera determinante a quella straordinaria opera”.

“Come Provincia volevamo segnare questo momento, che celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne, con una mostra che ribadisca con forza la necessità del raggiungimento della totale parità di genere – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – Un modo per conoscere una pagina bellissima della nostra storia e il contributo fondamentale delle donne della nostra Repubblica‚.

La mostra, allestita nella Sala Biagi di Palazzo Banci Buonamici, sarà aperta al pubblico fino al 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

