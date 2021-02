provincia. PRESENTATE LE FORMELLE DEL CAMMINO JACOBEO E LA MAPPA ON LINE INTERATTIVA DEL CAMMINO

Presenti alla conferenza stampa che si è svolta ieri mattina il Presidente della Provincia Luca Marmo, il Vice Presidente Gabriele Giacomelli e l’Assessore Sabella del Comune di Pistoia

PISTOIA. Le formelle del cammino sono state presentate dal Presidente della Fondazione Maic Luigi Bardelli che ha sottolineato come la produzione del manufatto costituisca per gli ospiti una tappa importante del cammino di riabilitazione e di integrazione, attraverso il potenziamento delle abilità manuali, del riconoscimento del concetto del tempo e dello sviluppo delle conoscenza della storia e della cultura del territorio.

Ad illustrare alla stampa la mappa on line interattiva del cammino, realizzata dall’Ufficio informatica e cartografia della Provincia, sono stati Enrico Bartoli e Piero Bracali, che hanno mostrato le mappe interattive dei tracciati sul sito tematico Territori di Pistoia, realizzati sulla base della Carta Tecnica Regionale con una precisione geometrica inferiore ai 3 metri, mappe che sono scaricabili anche in formato GPX.

Durante la conferenza gli ospiti della Maic, collegati in streaming, hanno dato voce alle loro esperienze, da cui è emerso che la vera conclusione del “progetto formelle” si realizzerà nel momento in cui, superata l’attuale fase di emergenza epidemiologica, sarà possibile per loro percorrere un tratto del cammino e scoprire che è costellato da punti visivi con formelle allocate sulle porte, agli angoli dei muri.

Le tracce in formato GPX delle varie tappe che compongono il Cammino, compatibili con i più diffusi sistemi GPS promettono di essere un’ottima guida di riferimento per i moderni pellegrini.

Per ogni tappa è disponibile una serie di informazioni, che comprendono tra l’altro lunghezza e altezza massima raggiunta, molto utile per stimare il livello di difficoltà.

[maionchi — provincia di pistoia]