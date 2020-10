provincia. RIPRISTINATA LA MODALITÀ DA REMOTO PER IL CONSIGLIO E LA RIUNIONE CON I SINDACI

Disposta anche la sospensione di tutti i convegni e eventi

PISTOIA. La Provincia, in applicazione delle nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19, ha disposto la sospensione di tutti i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Ripristinata la modalità da remoto anche per la convocazione del Consiglio Provinciale e per la riunione settimanale del martedì tra il Presidente della Provincia Marmo e i Sindaci eletti in Consiglio Provinciale.

“L’ Amministrazione sta lavorando per cercare di incentivare ulteriormente il ricorso al lavoro agile, che dall’esperienza fatta sappiamo non incidere sui livelli di produttività ordinari e che sicuramente porta il suo contributo al flusso di persone in movimento” ha detto il Presidente Luca Marmo.

