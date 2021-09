provincia. SP 24 PISTOIA— RIOLA. CONCLUSI I LAVORI DI ASFALTATURA

La spesa complessiva è stata di € 457.000,00

PISTOIA. Nella giornata di ieri (giovedì 2 settembre 2021) si sono conclusi i lavori della 2° fase della riasfaltatura della SP 24 Pistoia-Riola nel Comune di Sambuca Pistoiese.

I lavori, eseguiti per il 1° lotto dall’impresa Magnani e dalla ditta Esmoter per il 2° lotto, hanno visto la riasfaltatura completa della strada dal confine di Regione (loc. fosso di confine) per 5,8 Km in direzione Pistoia, oltre all’abitato del Monachino (altri 400 ml).

