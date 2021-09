provincia. SPID E CARTA SANITARIA, LA PROVINCIA HA FATTO CENTRO

710 gli accessi all’Urp da gennaio ad oggi

PISTOIA. I dati sugli utenti che si sono rivolti all’Urp per ottenere le credenziali dimostrano che la scelta di investire in nuovi servizi di sportello orientati all’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione si è dimostrata di estrema utilità per la nostra comunità, una risposta ad un bisogno nuovo, improvviso ed urgente stimolato anche dall’emergenza sanitaria.

Da gennaio ad oggi l’Urp della Provincia di Pistoia ha registrato 710 accessi per l’attivazione dell’identità digitale Spid e della Carta Sanitaria, anche da remoto: l’attivazione della Carta Sanitaria, utile all’accesso al Fascicolo Sanitario, 254 contatti e per Spid – Lepida (da marzo 2021) 456 contatti.

Soddisfatto il Presidente Luca Marmo dice “Il successo del servizio è evidente anche dai ringraziamenti frequenti dell’utenza, che dimostra di apprezzare la professionalità e la gentilezza delle operatrici dell’Urp, che di fatto “accompagnano” i cittadini meno esperti verso la consultazione e l’utilizzo in autonomia del proprio fascicolo sanitario, della prenotazione delle offerte di lavoro, della posizione previdenziale, ma anche per attività legate al proprio lavoro e molto altro ancora”.

Contattando il numero verde si ottiene l’appuntamento mediamente entro le 48 ore. Per contattare l’Urp della Provincia di Pistoia e prenotare un appuntamento

Numero Verde 800 246 245 dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì, con segreteria telefonica h24

urp@provincia.pistoia.it. Si raccomanda di lasciare sempre un recapito telefonico.

[maionchi — provincia di pistoia]