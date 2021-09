PROVOCA INCIDENTE STRADALE E SCAPPA: RINTRACCIATO DOPO POCHE ORE DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Ieri mattina, martedì 31 agosto, un automobilista è stato fermato alla guida di motociclo sprovvisto di revisione e assicurazione

PISTOIA. Nella tarda mattinata di lunedì 30 agosto, sul raccordo di Pistoia dopo la rotatoria della Madonna della Vergine in direzione Abetone, il conducente di una Jaguar ha travolto un motociclo e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso al ferito.

Il motociclista, un uomo di 64 anni, stava percorrendo il raccordo quando all’improvviso, dal distributore di benzina, una Jaguar si è immessa in corsia tagliando la strada al motociclista.

Dopo l’impatto, il conducente dell’autovettura si è allontanato dal luogo del sinistro, lasciando l’uomo ferito riverso sull’asfalto. A fornire elementi utili a rintracciare il pirata della strada è stato un testimone che ha assistito alla scena. Gli agenti della Polizia Municipale guidata dalla comandante Ernesta Tomassetti hanno quindi visionato le telecamere della zona, riuscendo a individuare il veicolo coinvolto nell’incidente.

Il proprietario del mezzo non è risultato reperibile né alla residenza né sul luogo di lavoro. La descrizione della persona è stata dunque diramata a tutte le pattuglie sul territorio finché, dopo poche ore, nel tardo pomeriggio, è stata riconosciuta per strada e fermata.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato accompagnato al Comando di via Pertini.

L’automobilista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso ed è stata contestata la violazione dell’articolo 154 del Codice della strada, che prevede la decurtazione di due punti sulla patente, per essersi immesso nel flusso della circolazione creando pericolo e intralcio.

Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida e applicata una sanzione di 158 euro perché residente in Italia da più di un anno e munito di patente estera senza averne chiesto la conversione nei termini previsti.

Fermato alla guida di motociclo sprovvisto di revisione e assicurazione

Questa mattina la pattuglia motociclisti della Polizia Municipale, durante un normale controllo, ha fermato un motociclista sul viale Adua all’altezza della Caserma Marini. Il veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione, di revisione dal 2014 e il conducente, di 58 anni, non aveva con sé la patente di guida.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed è stato elevato un verbale di 866 euro per la mancata copertura assicurativa, sanzione che prevede anche la decurtazione di due punti sulla patente. Elevato anche un verbale di 346 euro per aver ripetutamente omesso di sottoporre il veicolo a revisione e una sanzione pari a 42 euro in quanto il conducente non aveva con sé la patente di guida.

[comune di pistoia]