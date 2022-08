PUBBLICATA LA SELEZIONE PUBBLICA PER DUE INCARICHI PER AVVOCATO A TEMPO DETERMINATO

La procedura telematica di iscrizione on-line dovrà essere completata entro il primo settembre

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di due posti di esperto avvocato, a tempo pieno e determinato, categoria D. L’incarico avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile.

Nello specifico, il dipendente dovrà assicurare competenze per lo svolgimento di procedure giudiziarie avanti il Giudice Amministrativo Civile e Penale e procedure stragiudiziali (mediazione e negoziazione assistita).

Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti riportati nel bando. Tra questi è richiesta l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati oppure l’abilitazione all’esercizio della professione forense (con possesso di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 17 della legge 247/2012) e l’esperienza nell’esercizio della professione di avvocato maturata nelle amministrazioni pubbliche o in regime libero-professionale per almeno due anni continuativi debitamente documentati ed effettuati entro l’ultimo quinquennio.

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno completare la procedura telematica di iscrizione on-line entro giovedì primo settembre, attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Pistoia, disponibile al link https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni. Devono essere allegati la fotocopia integrale del documento di identità e il curriculum vitae professionale e formativo.

I candidati saranno valutati attraverso i titoli risultanti dal curriculum professionale e sarà effettuata una prova orale.

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario, il diario e il luogo di effettuazione della prova orale, l’esito della stessa e ogni altra comunicazione relativa alla selezione saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Pistoia https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.[

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma – Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo 1 – telefono 800 012 146, e-mail: info@comune.pistoia.it nel seguente orario : dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; al servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale in piazza del Duomo 1 – telefono 0573 371263, 371232, 371353, 371478, e-mail: concorsi@comune.pistoia.it nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

comune di pistoia]