PUBBLICATO IL BANDO PER ASSEGNARE IN MOBILITÀ ALLOGGI ERP

Il termine per presentare le domande è fissato al 15 dicembre

PISTOIA. C’è tempo fino al 15 dicembre per presentare domanda per accedere alla graduatoria finalizzata all’assegnazione in mobilità ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel Comune di Pistoia, nel rispetto dell’avviso pubblicato a ottobre 2018.

Gli alloggi sono assegnati in mobilità ordinaria, nel rispetto della quota annuale di riserva prevista, a nuclei familiari, già assegnatari di alloggi Erp, che hanno necessità di risolvere il proprio disagio abitativo con un cambio di alloggio. Le richieste ammesse saranno inserite in una graduatoria che verrà aggiornata e pubblicata entro il 14 maggio 2021.

Le domande ammesse già presenti nella graduatoria vigente non risulteranno scadute. Nel caso in cui, però, si fosse verificata una variazione significativa della propria situazione o di quella di un componente del nucleo familiare, il richiedente può presentare, sempre entro il 15 dicembre, una nuova domanda in sostituzione della precedente.

I requisiti per l’ammissione, previsti dal bando, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della nuova domanda.

Il bando indica requisiti, documentazione necessaria e modalità di formazione, pubblicazione e aggiornamento della graduatoria annuale. É possibile scaricarlo, insieme al modello di domanda e al modello per eventuali integrazioni e ricorsi qui sotto.

La domanda, debitamente compilata e con i documenti richiesti, deve essere presentata al protocollo del Comune, in via Filippo Pacini 24, oppure inviata tramite raccomandata A.R. o con Pec all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Per ulteriori chiarimenti sul bando e sulla compilazione della domanda è possibile contattare il servizio Personale e Politiche di inclusione sociale al numero 0573 371400, per fissare un appuntamento.

[comune di pistoia]