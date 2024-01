PUBBLICATO IL BANDO PER ORGANIZZARE E GESTIRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Il bando è valido anche per chi intende organizzare mercatini di non professionisti

PISTOIA. È stato pubblicato dal Comune di Pistoia l’avviso per individuare organizzatori e gestori di manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatini di non professionisti per favorire iniziative di promozione del territorio e valorizzare determinate aree della città anche con iniziative di aggregazione e animazione, culturali e sportive.

Una volta raccolte le adesioni, l’Amministrazione provvederà a predisporre e aggiornare il calendario delle manifestazioni per il 2024, che andrà ad arricchire il programma delle iniziative che si ripetono ogni anno con continuità.

Per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono proporsi come soggetti organizzatori consorzi e cooperative di operatori; associazioni di categoria rappresentative di attività commerciali, artigianali e di servizi o relativi consorzi di imprese; associazioni, società e imprese individuali aventi per oggetto l’organizzazione di eventi commerciali; comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico ovvero con scrittura privata autentica.

Per l’organizzazione e la gestione dei mercatini dei non professionisti possono proporsi gli enti indicati all’articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo Settore); consorzi e cooperative, associazioni di categoria, consorzi di imprese, associazioni, società e imprese individuali aventi per oggetto l’organizzazione di eventi commerciali, comitati e pro loco senza scopo di lucro;

Avranno titolo di preferenza le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i mercatini dei non professionisti che interessano località collinari e montane, al fine di contribuire al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli centri e alla riqualificazione di tali aree, svolte anche in concomitanza con rievocazioni storiche e feste tradizionali o religiose; le manifestazioni incentrate sulla vendita ed esposizione di piante e fiori nell’area del centro storico; le manifestazioni pensate all’interno di iniziative per animare il Natale e la festa della Befana in centro storico (piazza Spirito Santo, piazza della Resistenza e altre) e nei borghi periferici; quelle organizzate in occasione del Pistoia Blues; quelle previste in piazza Mandela, alle Fornaci; se incentrate sull’animazione del territorio e la promozione delle attività artigianali con vendita di cioccolata, dolciumi e prodotti da forno di pasticceria e panifici.

Gli interessati possono presentare la propria proposta entro il 3 febbraio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it, utilizzando la modulistica allegata all’avviso. Questo rimarrà aperto oltre la data di scadenza per incrementare l’offerta degli eventi commerciali da inserire nel calendario eventi 2024.

L’avviso e gli allegati sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nell’area tematica “Commercio” (link http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: annona@comune.pistoia.it.

